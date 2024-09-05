Рада ухвалила законопроєкт щодо приватизації держбанків: що тепер зміниться 

Сьогодні, 5 вересня, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11474 про особливості приватизації державних банків. Документ підтримали 249 депутатів.

Про це повідомив народний депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

"Це вимога Світового банку, тому закон має бути прийнятий у двох читаннях вже у вересні", - написав він.

29 серпня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків у першому читанні.

Зокрема, законопроєкт передбачає:

розширення кола потенційних інвесторів, продаж яким готова розглянути держава

дозвіл продажу будь-якої частки держави у банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено у чинному законі)

підвищення вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою у якості фінансових радників з продажу

залучення міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників з продажу та процедурі самого продажу

оновлення правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку

вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик

запобігання негативному впливу на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів

Раніше стало відомо, що в Україні відбудеться приватизація "Сенс банку" та "Укргазбанку", які є системно важливими державними банками.

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