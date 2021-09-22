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Рада з розвитку малого підприємництва розглянула законопроєкт про введення касових апаратів

Рада з розвитку малого підприємництва розглянула законопроєкт про введення касових апаратів

Офіс Президента України

Комітет планує створити робочу групу з питань удосконалення законодавства у сфері спрощеної системи оподаткування та застосування її суб’єктами РРО.

22 вересня в Офісі президента відбулося шосте засідання Ради з питань сприяння розвитку малого підприємництва, на якому було розглянуто законопроєкт щодо порядку ведення обліку та застосування реєстраторів розрахункових операцій.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України Володимира Зеленського. 

Члени Ради підтримали закладені в законопроєкті новації щодо автоматизованого формування електронних податкових декларацій підприємців, які ведуть облік із використанням реєстраторів розрахункових операцій, а також щодо боротьби з ухиленнями від оподаткування.

Водночас у деяких питаннях думки учасників засідання розділились, зокрема стосовно обсягу доходу, за умови неперевищення якого платники єдиного податку ІІ та ІІІ груп звільняються від обов’язку застосовувати реєстратори розрахункових операцій, та правил ведення обліку товарних запасів. Наголосили на важливості в максимально короткі строки сформувати компромісні положення, які здобули б підтримку нардепів.

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