Рада ЄС затвердила фінансовий пакет допомоги Україні на 2023 рік у розмірі 18 млрд євро

Країни ЄС у суботу, 10 грудня, досягли згоди щодо пакету, який дозволить Союзу фінансово допомагати Україні протягом 2023 року. Йдеться про надання Україні 18 млрд євро.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

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Зазначається, що пропозиція була ухвалена Радою за допомогою письмової процедури. Далі вона буде подана до Європейського парламенту для можливого прийняття наступного тижня.

Сума позики Україні у 2023 році становитиме 18 мільярдів євро, а кредити матимуть 10-річний пільговий період. Держави-члени ЄС покриватимуть основну частину процентних витрат за рахунок зовнішніх цільових доходів. Гарантії для цих запозичень нададуть або бюджет ЄС, або країни-члени.

"Метою є надання короткострокової фінансової допомоги, фінансування невідкладних потреб України, відновлення критичної інфраструктури та початкової підтримки сталого післявоєнного відновлення з метою підтримки України на її шляху до європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Дев’ятий пакет санкцій ЄС проти Росії

У Брюсселі анонсували новий, дев'ятий пакет санкцій проти РФ. Він міститиме додаткові положення про заборону експорту продукції авіаційної промисловості до Росії. Зокрема, йдеться про двигуни безпілотників. Втім, посли країн-учасниць на зустрічі в Брюсселі 10 грудня не схвалили дев’ятий пакет санкцій.

Голова закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський союз ввести санкції проти всього, що може допомогти Росії виготовляти ракети, якими вона атакує українську інфраструктуру, зокрема енергетичну.

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