Рада змінила податок на посилки з-за кордону: у скільки стане закордонний шопінг

Рада змінила податок на посилки з-за кордону: у скільки стане закордонний шопінг

Запровадження обов’язкової ідентифікації отримувачів пересилань за паспортом або ідентифікаційним кодом не залишили в остаточній редакції документа.

Верховна Рада підтримала закони, якими збільшила ліміт на безмитну доставку посилок з-за кордону зі 100 євро до 150 євро.

Під час засідання у вівторок, 25 січня, зміни до Митного кодексу (№4279) підтримали 237 народних депутатів, до Податкового (№4278) – 274 нардепи, пише "Економічна правда"

Так, закони передусім збільшують ліміт оподаткування пересилань, фактурна вартість яких не перевищує 150 євро.

Зміни стосуватимуться й стягнення податку на додану вартість – для фізосіб базою оподаткування є лише частина їхньої фактурної вартості, що перевищує 150 євро.

Крім того, законом забороняється пересилати алкогольні напої та тютюнові вироби незалежно від їхньої вартості.

Також закони запроваджують електронне декларування міжнародних поштових та експрес-відправлень, встановлюється можливість відтермінування сплати податку протягом 30 днів від дати оформлення тимчасового реєстру.

Водночас запровадження обов’язкової ідентифікації отримувачів пересилань за паспортом або ідентифікаційним кодом не залишили в остаточній редакції документу.

Про те, що нового підготувала "Укрпошта" жителям країни та що зміниться у наданні поштових послуг від 1 січня 2022 року — йдеться у матеріалі ТСН.ua.

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