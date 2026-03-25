Рада звільнила від сплати компослуг частину українців: новий закон

Верховна Рада України ухвалила закон, який звільняє власників пошкодженого та знищеного війною житла від нарахування комунальних платежів. Нові норми діятимуть під час воєнного стану та рік після його завершення.

Про це повідомляється на сайті парламенту.

Ухвалений проект закону №13155 регулює нарахування плати за компослуги, а також облік збитків у разі пошкодження чи знищення нерухомості.

Документ визначає правила нарахування комунальних платежів у ситуаціях, коли житло постраждало через бойові дії, теракти або диверсії, пов’язані зі збройною агресією РФ проти України.

Закон, який звільняє від оплати компослуг — подробиці

Зокрема, закон передбачає:

припинення нарахування плати за управління багатоквартирним будинком, якщо він пошкоджений або зруйнований і не придатний для використання;

звільнення власників такого житла від оплати окремих компослуг на період, коли об’єкт фактично непридатний для проживання;

встановлення механізму обліку збитків, завданих власникам нерухомості внаслідок війни;

врегулювання взаємодії між органами влади, управителями та постачальниками послуг щодо фіксації пошкоджень і припинення нарахувань.

Ці норми діятимуть упродовж усього періоду воєнного стану та ще протягом року після його завершення або скасування.

Очікується, що ухвалення закону допоможе:

відновити справедливість для громадян, чиє житло постраждало через війну;

уникнути безпідставних нарахувань за зруйновані або непридатні до проживання об’єкти;

упорядкувати систему фіксації збитків, що стане основою для майбутніх програм відбудови та компенсацій.

Реалізація цього закону має посилити захист прав людей і вдосконалити регулювання у сфері компослуг в умовах воєнного стану.

До слова, деякі пенсіонери в селах можуть отримати 100% пільгу на комуналку та паливо, якщо мають три роки стажу на відповідних посадах. Це стосується педагогів, медиків, фармацевтів, фахівців із захисту рослин та працівників культури, які працювали за фахом на момент виходу на пенсію. Головна умова — середній дохід на члена сім’ї не повинен перевищувати 4 240 грн.