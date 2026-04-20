Радянський стаж: чи зарахують його для виходу на пенсію та чому виникають відмови

Радянський стаж зараховується автоматично, якщо в трудовій книжці є правильні записи

Реклама

2026 року питання зарахування радянського трудового стажу знову стало критичним для багатьох українців, які наближаються до пенсійного віку.

Попри поширені побоювання, Пенсійний фонд підтверджує: стаж, набутий до 1991 року, і надалі враховується у разі призначення пенсії. Однак кількість відмов у зарахуванні цього періоду зростає — і причина здебільшого у відсутності або некоректності документів.

До обліку беруться періоди роботи до 1992 року на території колишніх радянських республік, незалежно від регіону. У певних випадках такі роки можуть бути визнані пільговими, що дає можливість раніше вийти на пенсію або отримати вигідніші умови нарахування.

Реклама

Водночас існують й обмеження. Не всі періоди автоматично включаються до стажу:

окремі формати зайнятості або відрядження можуть не враховуватися, якщо вони не відповідали встановленим вимогам обліку.

Ключовою умовою є відсутність дублювання виплат: якщо за той самий період особа не отримує пенсію з іншої держави, радянський стаж може бути зарахований у повному обсязі.

Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.

У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.