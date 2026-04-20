Радянський стаж: чи зарахують його для виходу на пенсію та чому виникають відмови
Радянський стаж зараховується до страхового стажу в Україні і може вплинути на право на пенсію та її розмір.
2026 року питання зарахування радянського трудового стажу знову стало критичним для багатьох українців, які наближаються до пенсійного віку.
Попри поширені побоювання, Пенсійний фонд підтверджує: стаж, набутий до 1991 року, і надалі враховується у разі призначення пенсії. Однак кількість відмов у зарахуванні цього періоду зростає — і причина здебільшого у відсутності або некоректності документів.
До обліку беруться періоди роботи до 1992 року на території колишніх радянських республік, незалежно від регіону. У певних випадках такі роки можуть бути визнані пільговими, що дає можливість раніше вийти на пенсію або отримати вигідніші умови нарахування.
Водночас існують й обмеження. Не всі періоди автоматично включаються до стажу:
окремі формати зайнятості або відрядження можуть не враховуватися, якщо вони не відповідали встановленим вимогам обліку.
Ключовою умовою є відсутність дублювання виплат: якщо за той самий період особа не отримує пенсію з іншої держави, радянський стаж може бути зарахований у повному обсязі.
Раніше повідомлялося, що деякі українці можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 1038 гривень за наявності медичного висновку.
У квітні 2026 року в Україні проведуть перерахунок виплат для пенсіонерів, які працюють. За даними Пенсійного фонду України (ПФУ), під цю категорію підпадає приблизно 650 тисяч осіб — це кожен четвертий пенсіонер, який працює. Тим, хто вийшов на пенсію пізніше, на наступний автоматичний перерахунок доведеться чекати до квітня 2027 року.