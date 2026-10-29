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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Гроші
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Радіну звинуватили в маніпуляціях та заангажованості через її позицію щодо «Моршинської»

Юрист і громадський активіст Євген Пронін звинуватив народну депутатку Анастасію Радіну в маніпуляціях через відео про конкурс на управителя арештованих активів IDS Ukraine (TM «Моршинська»), а представник компанії «Пріорітас» Сергій Герман закликав перевірити можливий конфлікт інтересів у її діях.

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Пронін вважає необґрунтованою низку аргументів Радіної щодо спроможності «Пріорітас» управляти активами, додавши, що частину інформації депутат могла б перевірити за відкритими джерелами, «але ж задача мабуть інша стояла».

За його словами, невеликий статутний капітал і троє штатних працівників самі собою не доводять нездатності компанії виконувати зобов’язання: оцінювати потрібно також документи, досвід і фінансові можливості. «У „Apple Україна“, наприклад, троє штатних працівників і водночас мільярдний оборот», — пише Пронін в своєму телеграм каналі.

Він також заперечив закиди щодо відсутності підтвердження внесення 7,4 млн грн. Як стверджує юрист, довідка про надходження коштів на рахунок підприємства є серед конкурсних документів у Prozorro, а додатковий капітал не слід ототожнювати зі статутним. Помилку в даті договору, на яку звернула увагу Радіна, Пронін назвав опискою, яка сама собою не доводить підроблення документа.

Окремо він розкритикував аргументацію щодо можливих особистих і корпоративних зв’язків учасників конкурсу. На його думку, збіг прізвищ або ланцюжок знайомств не є доказами родинних відносин, змови чи незаконного управління.

Пронін також заявив, що на момент виходу відео Герман уже припинив участь у компаніях «Росинки», а ця обставина в матеріалі депутатки не прозвучала.

«Шановні народні депутати, для кого цей цирк призначений? Займайтесь законотворчою діяльністю, а не втручанням в конкурси в інтересах русаків», — заявив Пронін.

Своєю чергою Сергій Герман, який представляє «Пріорітас», переможця конкурсу АРМА, заявив про ризик чергового блокування передачі активів в управління. Він вважає, що дії Радіної можуть грати на користь російського олігарха Михайла Фрідмана, з яким пов’язують IDS.

«Фрідманіські тролі знову намагаються зірвати конкурс на пошук управителя IDS. Цього разу підключилися люди з антикорупційним німбом, які мали б боротися за інтереси держави. Але дивишся на історію „Моршинської“ — і вже не розумієш, чому їхня боротьба раз у раз грає на руку тим, від кого державу мали б захищати», — заявив Герман.

Він закликав НАЗК перевірити можливий конфлікт інтересів депутатки, НАБУ та СБУ — оцінити можливий неправомірний вплив, а регламентний комітет Верховної Ради — дати оцінку її діям. АРМА він закликав законно завершити процедуру, забезпечивши перевірку переможця та фінансові гарантії.

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