Радник голови ОП Подоляк пов'язав замах на Шефіра з боротьбою влади проти олігархів

Радник голови ОП Подоляк пов'язав замах на Шефіра з боротьбою влади проти олігархів

На Банковій вважають напад на автомобіль з Шефіром "спробою демонстративного вбивства ключового члена команди".

В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра стріляли невідомі 22 вересня біля Лісників Київської області. Водія авто поранено.

Про це повідомляють у МВС. У коментарі LIGA.net радник голови ОП Подоляк заявив, що пов'язує замах на Сергія Шефіра з протидією політиці президента по боротьбі з олігархами.

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В автомобіль першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра потрапило понад 10 куль. Наразі поліція шукає осіб, які обстріляли авто Шефіра, триває поліцейська спецоперація.

За словами спікера, політика Зеленського спрямована на "істотне зниження традиційного впливу тіньових олігархів на суспільні процеси", а також "на знищення політико-фінансових угруповань, які відверто працюють на наших зовнішніх опонентів".

Подоляк вважає, що зараз "відбулося ситуативне об'єднання напівкримінальних політичних і економічних суб'єктів, для яких детінізація, деолігархізація і проведення судової реформи – пряма загроза їхньому безбідному існуванню".

Генпрокурорка Ірина Венедиктова повідомила, що за фактом замаху на Сергія Шефіра відкрито кримінальну справу за статтею "умисне вбивство".

Нагадаємо, викликом усій правоохоронній системі назвала напад на авто Сергій Шефіра генпрокурорка Венедиктова. Вона зараз перебуває на місці обстрілу разом зі слідчими.

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