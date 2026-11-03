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ТСН у соціальних мережах

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Гроші
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Raiffeisen Bank став каналом обходу санкцій для Росії: розслідування виявило торгівлю на понад $1 млрд

Австрійська банківська група Raiffeisen Bank International (RBI), яка володіє найбільшим західним банком, що досі працює в Росії, могла стати одним із ключових каналів обходу міжнародних санкцій у російській воєнній економіці.

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Про це свідчать результати розслідування Grizzly Research.

За даними розслідування, загальна вартість виявлених торговельних операцій становить $1,191 млрд. У митних документах зазначено реєстраційний код контрактів AO Raiffeisenbank — /3292/, що, за твердженням авторів, пов’язує зареєстровані торговельні контракти з російським підрозділом банку.

Особливе занепокоєння викликають $106,75 млн операцій із товарами, які можуть використовуватися для виробництва найпотужніших видів російського озброєння. Серед них — оптичні приціли для стрілецької зброї, компоненти для російських бойових танків, а також верстати й промислове обладнання, подібне до того, яке застосовують під час виробництва ядерних боєголовок і балістичних ракет.

Окремий аналіз митних даних також виявив понад $10 млн торговельних операцій з Іраном і Північною Кореєю, у документах яких фігурує банківський код Raiffeisenbank. Це може свідчити про те, що проблема потенційного обходу санкцій не обмежується лише Росією.

Ще одна перевірка підтвердила наявність торговельних операцій на $49 млн за участю щонайменше 33 контрагентів у період дії санкцій. Усі записи, які залишилися в цій вибірці, містили реєстраційний код Raiffeisenbank.

За оцінкою авторів розслідування, загальний обсяг коштів, фактично заблокованих у Росії, перевищує 12 млрд євро. На думку журналістів, фінансова звітність RBI не дає акціонерам чіткого уявлення про те, скільки грошей насправді залишається в Росії та є недоступними для решти банківської групи.

Банк розраховує домогтися повернення коштів через суд у Відні. Однак цей план супроводжується двома серйозними ризиками.

По-перше, експерти та австрійські політики вважають, що судова справа нагадує механізм обміну активами, який може бути легалізований через судове рішення. У такому разі регулятори можуть втрутитися в процес.

По-друге, Москва будь-якої миті може конфіскувати кошти RBI, які залишаються заблокованими в Росії. Подібні заходи Росія вже застосовувала щодо активів UniCredit, Deutsche Bank, Commerzbank та JPMorgan.

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