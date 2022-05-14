Ракетні удари по Львівщині: голова ОВА розповів про суму збитків, яку завдала Росія

У Львівській області підрахували збитки через ракетні удари російських окупантів по об'єктах інфраструктури.

За попередніми даними, це - 1,5 мільярда доларів. Деякі об'єкти інфраструктури не вдасться швидко відновити.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Голова Львівської ОВА зазначив, що найбільш складні об’єкти для відновлення – це електричні підстанції, оскільки поставка компонентів є тривалою та може зайняти навіть до пів року. Він також додав, що матеріальні втрати є не настільки важливими, як людські, оскільки це можна відновити, а життя людей уже не повернути.

"Людські жертви – це найболючіше у цій війні. Усе інше ми відбудуємо та відновимо", - наголосив Козицький.

Керівник Львівщини закликав не ігнорувати повітряні тривоги та зазначив, що в області є 130 тис. укриттів. Також він додав, що від початку війни СБУ в Львівській області перевірили 5 тисяч осіб, які можуть бути причетними до диверсійної діяльності.

Нагадаємо, у п'ятницю, 13 травня російські хакери атакували інтернет-мережі та сервіси міської ради Львова.

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