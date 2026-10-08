Рахунки, криптогаманці, корпоративні права на 1,3 млрд грн: ЗМІ розповіли, які активи Миколи Лагуна заарештував суд

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Крім того, накладено арешт на десятки ділянок загальною площею понад 600 га і на понад 17 тис. кв. житлових і нежитлових приміщень, йдеться в матеріалі Коротко.Про. Серед переліку компаній, оприлюднених в судовому рішенні про арешт — частина ніколи раніше публічно не згадувалось в контексті справ Лагуна.

За даними видання, яке посилається на відкриту інформацію з судового реєстру, Лагуна і його спільників підозрюють у відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великих розмірах. Йдеться принаймні про 23 млрд грн. збитків, завданих виведенням через схеми і підставні компанії Фонду гарантування вкладів фізосіб, у кримінальному провадженні №42026000000000563.

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Згідно з даними слідства, Лагун і його оточення привласнили собі кошти вкладників «Дельта банку» і в подальшому легалізовували їх шляхом придбання низки земельних ділянок, об’єктів нерухомості, корпоративних прав українських та іноземних суб’єктів господарювання, цінних паперів, транспортних засобів та іншого рухомого майна оформленого на підставних осіб на території України та іноземних держав. Крім того, в матеріалах справи згадується бек-офіс у Києві, через який Лагун контролює свої активи і отримує прибутки.

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Дані про низку фірм опубліковані вперше. Зокрема, це компанії Руслана Тимощука, колишнього директора регіональної мережі «Дельта банку», наприклад, ТОВ «ІМК (Індастріал Менеджмент Компані)» (43992101), ТОВ «ІМГ (Індастріал Менеджмент Груп)» (44554033), ТОВ «Файненшл Компані» (41297325). Згідно з даними судового реєстру, частина компаній займались поверненням боргів від позичальників «Дельта банку» після його банкрутства і ліквідації.

«ІМК» та інша арештована фірма — ТОВ «Памір Кепітал партнерс» (раніше — ТОВ «ІнвестПрофіКонсалт») (36186765) в 2021 році разом брали участь у розробці концепції індустріального парку в «Солотвино» в Закарпатській області: вони подали на тендер документи, виготовлені на одному компʼютері. Ще одна фірма Тимощука-Лагуна — «Індастріал Менеджмент Груп» — зазначена управляючою компанією незареєстрованого індустріального парку «Золотоноша» в Черкаській області. До переліку арештованих активів потрапили фірми Олексія Мельника, відомий як ініціатор створення індустріального парку «Солтанівка» у Фастівському районі (Київська область). «Саміра» має 11 ділянок на 44 га на Київщині саме під цим парком. На сайті «ІМК» Тимощука «Солтанівка» позначена як один із проектів. Раніше «Самірою» володіла кіпрська компанія Лагуна Kalouma Holdings Limited (ліквідовано в 2024 році), а також ТОВ «Клевер Менеджмент» (зараз ТОВ «ТМ Холдінг», також під арештом), яку контролювала Антоніна Лагун.

В перелік фірм, рахунки яких належить арештувати в Україні, належить польська Alpina Technology sp. z o.o. (6772424163) з Кракова, основним бізнесом якої вказано виробництво молочних виробів, а в 2025 році фірма заробила трохи більше 17 тис. злотих ($4,5 тис.). Раніше компанія мала своїм видом діяльність парків розваг. До цього нею володіли Дмитро та Інна Чернецькі, засновники ТОВ «Екофуд УА» (44605889). Польська компанія була серед засновників «ІМК» Тимощука.

Через ТОВ «Рідс» Лагун повʼязаний із колишнім головою ФК «Житло-Капітал» Дмитром Кравченком. Низка його компаній, повʼязаних із його фондом інвестування «Аріс» також згадувалися в постановах суду. Кравченко при цьому є фігурантом «своїх» кримінальних проваджень щодо розкрадання коштів при будівництві численних житлових комплексів у Києві. Відтак низка «спільних» з Лагуном фірм, ймовірно, будуть «перетинатися» у постановах про арешт.

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В переліку також опинилися фірми Олени Ринди — ТОВ «Альянс Інвестментс» (39687198) та ТОВ «Альянс Фінанс Груп» (39706112). Ринда — це колишня членкиня правління «Дельта Банку». Вона уже була фігуранткою кримінальних проваджень щодо виведення коштів з «Дельта Банку» в особливо великих розмірах.

Крім того, суд арештував активи і рахунки ТОВ «Транскоммодитиз» (40483137), засноване компанією «Лісіппе ЛТД» з Сейшельських островів. До цього компанією володіла Fenix Trading LP з Шотландії, кінцевим бенефіціаром якої був Олександр Чабала, один із ключових топ-менеджерів Лагуна. Але через буквально декілька корпоративних «рукостискань» ця фірма повʼязана із ТОВ «Дельта Оіл» (39232824) — компанією, що займалась логістикою олійних культур в порту Чорноморська. Співзасновницею фірми була Юлія Місюра — дружина першого заступника голови правління «Дельта Банку» Віталія Місюри, якого також підозрювали в розкраданні коштів фінустанови.

Окремо виділяється група компаній Владислава Здовбицького. Це один із менеджерів відомих компаній Лагуна. Деякі з його «нових» компаній, що раніше не фігурували в публічному полі, є власниками великої кількості земельних ділянок. Приміром, за «Рокач Лімітед» заарештовано 98 ділянок в Бучі площею 1,56 га (мікроділянки по 0,01 — 0,05 га, явно під житлову забудову), за «Молібденітом» — 5 ділянок площею 16 га, «Графіті-2» — 4 ділянки на 6,3 га. Також під арешт потрапила низка фірм батька Владислава — Івана Здобвицького. В новинах десятирічної давнини його компанії згадуються як частина схеми зі списання зобовʼязань компаній перед «Дельта банком», в який уже ввійшла тимчасова адміністрація.

Арешт накладено і на рахунки та корпоративні права ТОВ «Чорногори» (33604825), в якій бенефіціарами формально виступають подружжя Оксана та Валерій Кольгофер (останній колись був головою Летичівської та Хмельницької райдержадміністрацій з орбіти «регіонального» губернатора Ядухи, обоє були депутатами місцевих рад). Компанія володіє 95 земельними ділянками в Івано-Франківській області (суд їх не арештував). По-сусідству з ділянками Кольгоферів, поруч у Бистриці екс-власник «Дельта банку» володіє майже 100 ділянками на 173 га під забудову через ТОВ «Консепт Холдінг» (заарештовані судом).

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