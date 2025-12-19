- Дата публікації
Рахунки за доставку газу: як зміняться тарифи 2026 року
Для українців перепишуть рахунки за доставку газу 2026 року. Зростання торкнеться тарифів на його розподіл — плати за доправлення від мереж до домівок споживачів.
Від 1 січня 2026 року для українців зміниться сума щомісячної плати за доставку природного газу. Йдеться не про нові тарифи, а про перерахунок залежно від того, скільки газу ви реально використали раніше.
Від 1 січня 2026 року річну плату за розподіл газу формуватимуть на основі фактичного споживання за період від 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року, пише Газправда.
Саме ці цифри визначатимуть, яку суму споживачі платитимуть щомісяця протягом усього наступного року. Водночас самі тарифи на розподіл не змінюються — плата може зрости або зменшитися лише через різницю в обсягах споживання.
Щоб уникнути зайвих або некоректних нарахувань, показання лічильника потрібно передавати щомісяця від 1 до 5 число включно. Саме ці дані використовують для точного обліку споживання і формування річної бази.
Дізнатися чинний тариф на розподіл газу для вашого регіону можна у платіжній квитанції або на сайті свого оператора ГРМ.
Скільки гривень потрібно платити
Кожен споживач має змогу самостійно порахувати, для цього слід виконати такі дії:
дізнатись обсяг спожитого газу у період від 1 жовтня 2024 року до 30 вересня 2025 року (ці дані доступні на сайті оператора газорозподільчої мережі в особистому кабінеті)
цю цифру потрібно помножити на тариф (у кожному регіоні він свій)
результат, що вийшов, поділити на 12
