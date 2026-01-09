Раніше купували без роздумів: популярний продукт в Україні стрімко здорожчає

Риба

В Україні прогнозується суттєве подорожчання риби та морепродуктів. Експерти ринку попереджають, що у 2026 році на вартість вплине цілий комплекс негативних факторів, які «тиснуть» на виробників.

Про це розповіла співвласниця рибного господарства Черкащини Анна Сунько для Новини.LIVE.

Головним драйвером зростання цін залишається висока собівартість продукції. Сунько пояснює, що ситуацію ускладнюють постійні обстріли та нестабільне енергопостачання. Рибним господарствам доводиться витрачати значні кошти на пальне для генераторів, щоб забезпечити належні умови зберігання та охолодження риби.

Крім того, зросли витрати на корми, що автоматично закладається у кінцеву ціну для споживача. Таким чином, енергетична незалежність бізнесу конвертується у додаткові гривні в чеку кожного покупця.

Скільки коштуватиме риба

Підвищення цін буде планомірним, проте відчутним. Згідно з прогнозами, вартість популярних видів річкової риби у 2026 році сягне таких позначок:

Лящ: від 100 грн/кг;

Товстолоб: 85-90 грн/кг;

Білий амур: до 90 грн/кг;

Сом: стартуватиме від 150 грн/кг.

Найбільш «кусатиметься» ціна на делікатесну рибу. Так, за кілограм форелі доведеться віддати від 200 до 240 гривень.

Не омине подорожчання й імпортну морожену рибу. Очікується стрибок цін на 15-20%:

Хек коштуватиме в межах 150-180 грн/кг;

Пангасіус наблизиться до позначки у 140 грн/кг.

Аналітики радять українцям бути готовими до того, що рибне меню стане дорожчим задоволенням, адже енергетична ситуація залишається ключовим фактором ціноутворення.

Нагадаємо, на початку 2026 року українців чекає неоднозначна цінова ситуація: молочні продукти високої жирності та деякі овочі подешевшають, але хліб, яйця та тепличні овочі продовжать дорожчати. Основними факторами впливу залишаються вартість електроенергії, погодні умови та реальна платоспроможність населення, зазначають експерти.