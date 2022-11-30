Разом задля продовольчої безпеки України та світу. Як підтримка ЄС допомогла українським фермерам зібрати врожай під час війни

Агресія Росії у 2014 році та вторгнення в Україну в лютому 2022 року з подальшою незаконною тимчасовою окупацією території на сході та півдні завдали потужного удару по економіці регіону.

Аби допомогти місцевому бізнесу стати на ноги, у 2019 році ЄС ініціював FinancЕast – програму з відновлення фінансування мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

Програма отримала велику популярність серед підприємців. Однак її реалізацію на сході перервало повномасштабне вторгнення рф до України 24 лютого 2022 року. Та, попри все, ЄС продовжив підтримувати українських підприємців через FinancЕast – залишки коштів вирішили перенаправити.

Розповідаємо про програму FinancЕast та її додатковий компонент, завдяки якому аграрії на заході України змогли подолати всі труднощі посівної кампанії під час війни та зібрати врожай.

Що таке FinancЕast і як вона допомогла підприємцям на Сході України

Програма FinancEast – результат великої спільної роботи задля відновлення економіки та розвитку інвестиційного клімату на підконтрольних Уряду України територіях Донецької та Луганської областей.

Започаткувати програму було ініціативою ЄС, розробили її в рамках Угоди між Урядом України та ЄС «Підтримка Європейського Союзу для Сходу України» та ініціативи EU4Business.

Дизайн програми FinancEast розробляли спеціалісти німецького банку розвитку KfW та Фонду розвитку підприємництва (ФРП). Згодом до співпраці приєднались установи-учасниці: АТ «Ощадбанк», ТОВ «ОТП Лізинг» та АБ «Укргазбанк».

Для участі у програмі бізнес мав відповідати кільком умовам:

бути мікро-, малим чи середнім підприємством з щонайбільше 250 співробітниками та річним доходом до 10 млн євро в гривневому еквіваленті;

мати чіткі наміри у здійсненні інвестицій у виробництво;

здійснювати господарську діяльність на підконтрольних Уряду України територіях Донецької або Луганської областей щонайменше 1 рік.

Стартувала FinancEast 20 грудня 2019 року і швидко здобула велику популярність серед підприємців.

«Ніхто з донорів й ми також навіть не очікували, що програма матиме такий попит з боку ММСП сходу України», – розповідав представник Фонду розвитку підприємництва Валерій Майборода, підбиваючи підсумки першого року програми.

Загалом завдяки FinancEast фінансування отримали 153 інвестиційні проєкти на суму 612,75 млн грн. Здебільшого підтримкою скористались аграрії, завдяки якій змогли придбати сільськогосподарську техніку та обладнання: трактори, комбайни, жатки, сівалки тощо.

Взяли участь у програмі й підприємці, які займались промисловими виробництвами, вантажними перевезеннями, торгівлею, ремонтом та технічним обслуговуванням автомобілів.

24 лютого росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Та FinancEast це не зупинило.

Як завдяки FinancEast отримали підтримку аграрії на Заході України

Від травня в ООН почали бити на сполох через загрозу голоду, що нависла над світом через напад росії на Україну.

«Кількість людей, які голодують, у світі зростала, досягнувши майже 200 млн у 53 країнах у 2021 році. Ця війна ще більше погіршить сценарій, наші перші оцінки вказують на збільшення ще на 18 млн людей, але зрозуміло, що багато чого залежатиме також від розвитку конфлікту», – заявив представник ООН Мауріціо Мартіна в інтерв'ю італійській газеті Corriere della Sera 27 травня.

У 2019-2021 роках українські аграрії забезпечували:

майже 10% світового експорту пшениці;

15% експорту кукурудзи;

15% експорту ячменю;

майже 50% експорту соняшникової олії.

Однак блокада росією портів, зменшення посівних площ через окупацію та бойові дії, нестача фінансових ресурсів у фермерів на закупівлю мінеральних добрив, які суттєво зросли в ціні, зробили такі обсяги постачання на світові ринки неможливими. За п’ять місяців вторгнення Росії українські аграрії зазнали понад $23,3 млрд збитків.

«Ми проконсультувалися з ЄС, щоб перенаправити кошти, які залишилися в межах програми, і спрямували їх на підтримку фермерів під час посівної кампанії», – зазначила доктор Б'янка Клаузен, директорка управління сталого економічного розвитку KfW Східна та Південно-Східна Європа, Туреччина, Центральна Азія.

Крістіан Бен Хелл, керівник операційного сектору, сільського господарства, продовольчої безпеки та земельних ресурсів Представництва ЄС в Україні зазначив – Європейський Союз непохитно підтримує Україну.

«Попри дуже важкі часи, які переживає країна через неспровоковану війну, яка перетворила її частину на зону бойових дій, ЄС надає рішучу підтримку українським фермерам», – наголосив він.

Так було започатковано Додатковий Компонент програми. Фінансовим партнером FinancEast для підтримки агробізнесу під час посівної кампанії та збирання врожаю обрали АКБ «Львів», оскільки він був діючим партнером як KfW, так і ФРП, завдяки чому вдалося зекономити дорогоцінний час на процедуру його оцінки та відбору. Виконавчий директор ФРП Андрій Гапон зазначив, що цей банк має відповідну клієнтську базу на території західних областей України та можливість ефективно розподілити кошти програми.

Фермери зауважують, що саме завдяки Додатковому Компоненту Програми FinancEast їм вдалося виростити й зібрати врожай цього року.

«Допомога від Європейського Союзу була дуже на часі. Війна зруйнувала всі плани. Не було можливості вчасно закупити добрива, які необхідні рослинам саме в цей час – вегетативний розвиток рослини чекати не буде. Грант дав можливість це все зробити вчасно для отримання врожаю», – розповів Андрій Турчин, співвласник фермерського господарства «Лісова поляна».

Петро Лелик, співвласник фермерського господарства «Лелик», також зазначив, що великою проблемою для аграріїв стало різке подорожчання добрив.

«На той момент це були для нас критичні потреби. Грантові кошти були використані в основному на мінеральні добрива, оскільки вони тоді дуже швидко почали рости в ціні», – пояснив фермер.

В рамках Додаткового Компонента FinancEast агропідприємства з Львівської та Івано-Франківської областей отримали компенсацію витрат на закупівлю мінеральних добрив для посівної кампанії 2022, які з початку війни суттєво зросли в ціні. Завдяки цій допомозі аграрії змогли засіяти 2 324 га пшениці та жита, збільшивши посівні площі на 10% порівняно з минулим роком. Водночас врожай зріс на 30% – фермери зібрали майже 14 тис. тонн високоякісного зерна, борошна з якого вистачить на випікання 31,5 млн хлібин.

«Ми тут народилися, вклали свою душу і будемо стояти до останнього, будемо старатися бути корисними у всьому для нашої країни», – наголосив фермер Андрій Турчин