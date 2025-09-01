ТСН у соціальних мережах

Реальні рахунки за електрику в Європі на третину більші, ніж в Україні - Харченко

В українському інформаційному просторі поширені маніпуляції щодо вартості електроенергії порівняно з Європейським Союзом. Про це заявив директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко.

«Я часто беру зараз участь в дискусіях з промисловцями, які реально жаліються. От, в нас дуже дорога електрика.

Намагаються фейкувати дуже часто ціни на електрику в Європі. Мене приколює,коли мені розповідають, що в Україні зараз дорожче, ніж в Європі. І показують ціну там ринку, умовно кажучи, на добу наперед», — зазначив експерт.

Харченко пояснив, що такі порівняння некоректні,адже європейські рахунки формуються з низки додаткових складових. 

«А ще в них отут за транспортування, а ще отут в них за розподіл, а ще у них отут спеціальний податок на карбонові викиди. І так, раз, і вдруг ціна в Європі стала на 30% вищою, ніж вони там показали в своєму графіку», — підкреслив він.

За словами експерта, українському бізнесу варто бути готовим до того, що дешевої електроенергії вже не буде, а рівень цін у середньостроковій перспективі наблизиться до європейського.

Раніше військовий Кирило Сазонов також наголосив,що насправді кінцеві тарифи на електроенергію в ЄС вищі за рахунок податків, оплати передачі та інших націнок.

