Реальні цифри пенсій по Україні: хто отримує найбільше та найменше
Найвищі виплати у Києві та індустріальних областях, найнижчі – на заході країни.
Найвищі пенсії в Україні отримують мешканці столиці та індустріально розвинених регіонів, тоді як на заході країни виплати дещо нижчі.
Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).
Станом на 1 жовтня 2025 року, серед регіонів України найвищий середній розмір пенсії у Києві – 8 848 гривень. До лідерів також входять Донецька область (7 912 грн), Луганська (7 398 грн), Дніпропетровська (7 168 грн) та Київська область (6 791 грн).
Найнижчі пенсії зафіксовані у західних регіонах: Тернопільська область – 4 997 грн, Чернівецька – 5 173 грн, Закарпатська – 5 233 грн.
Нагадаємо, що 1 березня 2026 року в Україні планується чергова індексація пенсій. Ця процедура дозволяє державі підвищувати виплати пенсіонерам, щоб частково компенсувати зростання цін на товари та послуги за останній рік.