ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
36
Час на прочитання
1 хв

Реальні цифри пенсій по Україні: хто отримує найбільше та найменше

Найвищі виплати у Києві та індустріальних областях, найнижчі – на заході країни.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Гроші

Гроші / © iStock

Найвищі пенсії в Україні отримують мешканці столиці та індустріально розвинених регіонів, тоді як на заході країни виплати дещо нижчі.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01.07.2025. / © Пенсійний фонд України

Середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01.07.2025. / © Пенсійний фонд України

Станом на 1 жовтня 2025 року, серед регіонів України найвищий середній розмір пенсії у Києві – 8 848 гривень. До лідерів також входять Донецька область (7 912 грн), Луганська (7 398 грн), Дніпропетровська (7 168 грн) та Київська область (6 791 грн).

Найнижчі пенсії зафіксовані у західних регіонах: Тернопільська область – 4 997 грн, Чернівецька – 5 173 грн, Закарпатська – 5 233 грн.

Нагадаємо, що 1 березня 2026 року в Україні планується чергова індексація пенсій. Ця процедура дозволяє державі підвищувати виплати пенсіонерам, щоб частково компенсувати зростання цін на товари та послуги за останній рік.

Дата публікації
Кількість переглядів
36
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie