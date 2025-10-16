Реальні цифри пенсій по Україні: хто отримує найбільше та найменше

Гроші / © iStock

Реклама

Найвищі пенсії в Україні отримують мешканці столиці та індустріально розвинених регіонів, тоді як на заході країни виплати дещо нижчі.

Про це свідчать дані Пенсійного фонду України (ПФУ).

Середній розмір призначеної пенсійної виплати станом на 01.07.2025. / © Пенсійний фонд України

Станом на 1 жовтня 2025 року, серед регіонів України найвищий середній розмір пенсії у Києві – 8 848 гривень. До лідерів також входять Донецька область (7 912 грн), Луганська (7 398 грн), Дніпропетровська (7 168 грн) та Київська область (6 791 грн).

Реклама

Найнижчі пенсії зафіксовані у західних регіонах: Тернопільська область – 4 997 грн, Чернівецька – 5 173 грн, Закарпатська – 5 233 грн.

Нагадаємо, що 1 березня 2026 року в Україні планується чергова індексація пенсій. Ця процедура дозволяє державі підвищувати виплати пенсіонерам, щоб частково компенсувати зростання цін на товари та послуги за останній рік.