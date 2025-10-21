Реальний курс долара: нардепка назвала планку, якої досягне валюта до кінця 2026 року

До кінця 2026 року долар може подорожчати до 50 гривень / © pexels.com

Реклама

Реальний курс долара в Україні може піднятися до 50 гривень уже до кінця 2026 року.

Так вважає народна депутатка Ніна Южаніна вважає, передає «Вечір.LIVE».

Про це вона заявила 21 жовтня, наголосивши, що нинішній курс гривні є штучно стабілізованим, а ринкові механізми практично не діють.

Реклама

«На початку 2026 року курс ще певний час утримуватимуть адміністративними методами. Але коли МВФ проаналізує макропоказники та визначить реальну вартість валюти, тоді ми побачимо поступове підвищення курсу», — зазначила Южаніна.

Політикиня додала, що подальша динаміка гривні залежатиме від співпраці з МВФ, обсягів міжнародної допомоги та темпів економічного відновлення після війни.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд змінив прогноз щодо закінчення війни в Україні. Фонд погіршив свій прогноз щодо термінів закінчення війни Росії проти України, припустивши, що конфлікт може тривати весь 2026 рік.

Також МВФ вимагає від Нацбанку девальвації гривні. НБУ проти такого кроку через ризики інфляції та негативної реакції суспільства.