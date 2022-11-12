Рецесія, інфляція і сувора зима: Єврокомісія погіршила економічний прогноз на 2023 рік

Наступного року ЄК очікує, що економіка єврозони зросте на 0,3%. У липні цей прогноз становив 1,4%.

На єврозону очікує сувора зима, оскільки рецесія вдарить по регіону так само, як двозначна інфляція.

Про це пише Bloomberg із посиланням на дані Європейської комісії.

Офіційні представники Європейського Союзу знизили свій прогноз зростання економіки наступного року і підвищили всі свої прогнози споживчих цін. Вони вважають, що економіка наразі скорочується і продовжуватиме скорочуватися протягом першого кварталу.

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"Економіка ЄС перебуває в переломному моменті, і перспективи значно погіршилися, – заявив єврокомісар з економіки Паоло Джентілоні. – Інфляція продовжує зростати швидше, ніж очікувалося, але ми вважаємо, що пік близький".

Очікується, що посилення цінового тиску змістить пік інфляції у кінця року.

"На тлі підвищеної невизначеності, високого тиску цін на енергоносії, зниження купівельної спроможності домогосподарств, погіршення стану довкілля та посилення умов фінансування ЄС, єврозона та більшість країн-членів впадуть у рецесію", – йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Економіка регіону прогинається під нищівною вагою інфляції, яка у жовтні досягла нового максимуму у 10,7%. Комісія вважає, що зростання цін тепер складе в середньому 8,5% цього року і 6,1% у 2023 році – обидва прогнози помітно перевищують прогнози, зроблені у липні.

Прогноз економічного зростання на 2022 рік становить 3,2%, проте наступного року Єврокомісія прогнозує зростання лише на 0,3% порівняно з попереднім прогнозом у 1,4%.

Згідно з прогнозами, 2023 року Німеччина, найбільша економіка регіону, скоротиться більше, ніж будь-який інший член єврозони.

Раніше у Міжнародному валютному фонді заявили, що світова економіка перебуває у найгіршому стані за останніх 80 років.

У фонді вважають, що причинами такого стану стали повномасштабна війна Росії проти України, пандемія коронавірусу та загроза зміни клімату через глобальне потепління. Через це у всьому світі зросла інфляція, ціни на харчування та енергоносії.

Прогнози Світового банку щодо економіки України

Президентка Європейського банку реконструкції та розвитку (EBRD) Оділь Рено-Бассо заявила, що Україну очікує падіння економіки через війну, яку розпочала Росія. Україна й надалі потребує величезної фінансової підтримки. Очікується, що зростання економіки відновиться 2023 року, але буде слабким.

Вона також зазначила, що за результатами 2022 року економіка України впаде на 30%.

"Щоб економіка України не впала, потрібна щомісячна допомога у $3-3,5 млрд. У США та ЄС побоюються рецесії, тому надання цієї підтримки є викликом", - пояснила вона.

Здорожчає все: на українців чекає інфляція у 30%

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