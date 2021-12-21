Реформа містобудування: в Україні скоротилася процедура перевірки житла перед експлуатацією

Одним із кроків для реформування містобудівної сфери стало знищення монополії Державної архітектурно-будівельної інспекції.

Собівартість житла в Україні має зменшуватися, а зведення квадратних метрів - прискорюватися. Це мета реформи містобудування, яка розпочалась цього року.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 21 грудня.

В Мінрегіоні заявляють, видача дозволів на будівництво та процедура перевірки об'єктів перед введенням нового житла в експлуатацію скоротилася до трьох днів. Раніше це займало кілька місяців.

Замість ліквідованої державної архітектурно-будівельної інспекції нині працює нова структура, яка, за словами чиновників, максимально спростила подачу документів. За незаконну забудову планують посилити кримінальну відповідальність, а місцевій владі дати більше прав для боротьби зі злісними порушниками будівельних правил.

Нагадаємо, законопроєкт №5655, який має на меті підвищення прозорості у сфері містобудування та вже пройшов перше читання, планується ухвалити у другому читанні до кінця цього року. Законопроєкт №5655 разом із законопроєктами №5656 та №5877 є основою реформи містобудування, яка має на меті перевести галузь будівництва у цифровізовану і контрольовану площину.