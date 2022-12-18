Реформа містобудування: віцепрем'єр-міністр розповів про закон, який унеможливить корупцію

Попри війну, що триває, люди вже почали відбудову.

У межах відновлення зруйнованих українських міст та інфраструктури парламент підтримав реформу містобудівної галузі, яка не тільки унеможливить можливість корупції в питаннях будівництва, але і захистить українців від шахраїв.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков в ефірі національного телемарафону.

"Основна ідея законопроєкту № 5655 - по-перше, скасування монополії місцевої влади на ухвалення рішень в усьому будівельному процесі, що мала корупційну складову. По-друге, цифровізація. Кожен крок або бездіяльність певного чиновника, учасника цього процесу будуть відстежуватися в системі. Наприклад, буде чітко видно, що будинок збудований, а його з якихось причин не вводять в експлуатацію, тож, можливо, що у забудовника вимагають хабар", - сказав Кубраков.

Кубраков вважає, що законопроэкт є революційним, тому що замість дозволів, які видаються у паперовому вигляді, будуть видаватися електроні дозволи в єдиній it-системі, тож їх побачать всі учасники процесу.

Також в законі є великий розділ, який надає додаткові повноваження органам місцевого самоврядування.

"Разом з повноваженнями вони отримують і порядок, що робити з незаконним будівництвом. І вже ніхто не зможе сказати: вибачте, у нас тут незаконна будівля, яка будується в центральній частині міста, але ми не можемо це зупинити, бо у нас немає повноважень. Тепер вони є, законопроєкт проголосований, тож тепер є і відповідальність", – підкреслив віцепрем'єр-міністр.

Він також зазначив, що до реформи залучені і країни Великої Сімки: "Від самого початку краіни G-7 були залучені до розробки концепції цієї реформи. Власне, антикорупційний ТАПАС фінансується урядами США та Великої Британії".

За словами Кубракова, протягом декількох останніх тижнів, українські чиновники провели багато зустрічей з послами Великої Сімки, де були досягнуті домовленності щодо розробки підзаконних актів, які будуть впроваджені в реформу.

Закон, який дозволить зробити ринок нерухомості безпрецедентно відкритим, впроваджується через півроку після публікації.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна підписала меморандум про співпрацю з європейськими містами й громадами.

За його словами, ключовим у співпраці буде відбудова українських міст, які постраждали від російських ракет та боєприпасів.

Революційна реформа містобудівної галузі: плюси та критика нового закону | Олександр Кубраков

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