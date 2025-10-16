ТСН у соціальних мережах

«Реформування продовжується, інфляція та ситуація на валютному ринку – контрольовані», - голова НБУ Андрій Пишний

Банківська система ліквідна і прибуткова, а кредитування бізнесу зростає. Інвестиції в гривневі облігації та активне відновлення інвестиційного кредитування свідчать про довіру до економіки, зазначає голова Національного банку України Андрій Пишний.

Підстав говорити про стагнацію української економіки немає – вона поступово відновлюється: фіксується зростання на рівні 0,8% за перше півріччя, очікуване зростання - 2% за рік відповідно до липневого прогнозу НБУ. Про це в інтерв’ю виданню Forbes розповів голова Національного банку України Андрій Пишний.  

«Банківська система ліквідна, прибуткова, капіталізована, кредитування бізнесу зростає на 30% на рік. Інвестиції в гривневі облігації та активне відновлення інвестиційного кредитування свідчать про довіру до економіки. Населення проінвестувало майже 60 млрд грн у гривневі облігації – це в 4,6 раза більше, ніж було до повномасштабної війни», - зазначив він в інтерв’ю.

На думку Андрія Пишного, одне із стратегічних завдань НБУ – створити розвиток ринків капіталу, щоб у країну «зайшли» інвестиції, насамперед приватні, які дадуть змогу перейти від виживання до сталого зростання. «Для цього потрібні передумови – макрофінансова стабільність, стійка банківська система, прогнозованість політики Нацбанку, довіра до інституцій і страхування воєнних ризиків», - каже голова НБУ. 

Андрій Пишний також зауважив, що реформування, попри повномасштабну війну, продовжується, інфляція та ситуація на валютному ринку – контрольовані. «Довіра до гривні зберігається. Ми навіть розпочали новий вид валютної лібералізації – стимулюючу. НБУ є активним учасником євроінтеграції та планує до кінця 2027 року імплементувати більшість актів права ЄС у фінансовій сфері. Усе це – теж ресурс для збереження стійкості», - каже він. 

Щодо зростання ВВП України на 2% за підсумками 2025 року Андрій Пишний зазначив, що будь-яка цифра зі знаком плюс – це добра новина. «Також сподіваюся на позитивну перспективу з інфляцією. Бачимо, що вона залишатиметься близькою до нашого прогнозу. Дані за липень – вересень говорять, що в цілому наші припущення щодо чинників зниження інфляції справджуються. Значний вплив на результати матиме урожай зернових і олійних культур, а також ситуація в енергетиці», - повідомив голова НБУ. 

Нагадаємо, НБУ прогнозує, що відновлення економіки буде повільнішим, ніж торік, – реальний ВВП зросте на 2,1% у 2025 році, а подальші темпи відновлення залежатимуть від перебігу війни. 

