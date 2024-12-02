"Рекордна кількість заяв: за добу понад 2,5 мільйона українців скористались "Зимовою єПідтримкою"

В Україні старт програми "Зимова єПідтримка" виявився шалено успішним.
За добу після запуску програми "Зимова єПідтримка" в "Дії" понад 2,5 мільйони українців подали заявки на отримання 1000 грн.
Про це повідомив віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.
"2 500 000+ заяв про Зимову єПідтримку за добу. Це абсолютний рекорд для цифрових сервісів. Безперечно, вона стала наймасовішою онлайн-послугою у світі", - розповів він.
За статистикою, на допомогу для дітей було подано понад 551 000 заявок. Серед подаючих 64% — жінки, а 36% — чоловіки. Основна вікова група заявників — люди віком від 30 до 40 років.
Він нагадав, якщо хтось ще не подав заявку, потрібно оновити застосунок і подати її для отримання державної допомоги. Інструкція по подачі доступна тут.
Процес подачі заявки дуже швидкий — займає всього кілька секунд. Платформа "Дія" витримала високе навантаження та працює стабільно.
Нагадаємо, з 1 грудня 2024 року в Україні розпочалась програма зимової "єПідтримки", яка надає кожному українцю, в тому числі дітям, 1000 грн для оплати товарів та послуг. Програма ініційована президентом Володимиром Зеленським і вже отримала в соцмережах прізвисько "Вовина тисяча", нагадуючи попередню програму під час карантину для стимулювання вакцинації.
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