Рекордне здорожчання: в Україні злетіли ціни на базовий продукт

Соняшникова олія здорошчала до 100 гривень за пляшку

У квітні 2026 року українські мережі супермаркетів помітно підвищили вартість соняшникової олії від найпопулярніших виробників. Через це базова пляшка об’ємом 850 мілілітрів суттєво додала в ціні порівняно з березневими показниками, змусивши покупців витрачати більше.

Детальну статистику здорожчання опублікував портал «Мінфін».

Скільки коштує «Олейна» та «Щедрий Дар»

Згідно з оновленими даними, рафінована олія марки «Олейна» нині коштує в середньому 95,22 гривні за пляшку, хоча ще минулого місяця цей показник становив 90,47 гривні. У деяких великих торговельних мережах, як-от Megamarket, вартість однієї пляшки взагалі перетнула межу в 100 гривень і сягнула позначки 105,50 гривні.

Вартість олії «Щедрий Дар» також пішла вгору. Зараз середній цінник на неї тримається на рівні 93,66 гривні проти березневих 90,92 гривні.

Рекордний стрибок цін

Аналітики фіксують постійне зростання вартості цього базового продукту, яке особливо прискорилося саме цієї весни. Згідно з графіками порталу, вартість олії стабільно зростала протягом останніх років, але нинішній стрибок є безпрецедентним.

«Ціни на олію обох популярних виробників сьогодні є найвищими за останні дев’ять років спостережень», — підкреслюють фінансові експерти.

Подальша цінова динаміка залежатиме від загальної економічної ситуації в країні, однак наразі українцям доводиться звикати до нових рекордних цифр на полицях продуктових магазинів.

