Рекордне зниження ставок: у Харкові влада підтримала місцевий бізнес

Міськрада Харкова знизила ставку орендної плати за землю. Ігор Терехов, в.о. міського голови, заявив, що підтримка бізнесу повернеться Харкову сторицею.

Харківська міська рада затвердила зниження фінансового навантаження на місцевих підприємців, щоб допомогти їм швидше подолати наслідки карантину.

За рішенням міськради, ставка при укладанні договорів оренди землі в Харкові знижується з 8% до 3% для закладів громадського харчування, до 6% для офісної та адміністративної нерухомості, до 2% для багатоквартирних житлових будинків з об'єктами торгово-розважальної інфраструктури. Також буде знижено ставку орендної плати за землю для будівництва багатоквартирних житлових будинків з 3% до 2%, установ побутових послуг — з 8% до 3%, МАФів — з 10% до 5%, освітніх організацій — з 3% до 1,5 %.

"Нам довелося знайти баланс і ретельно прорахувати всі нові ставки, — заявив керівник міста Ігор Терехов, який ініціював заходи щодо підтримки підприємців. — Але ми розуміємо, що бізнес повинен розвиватися. Це "гра в довгу". Сьогоднішнє рішення торкнеться всіх верств підприємництва. Зараз потрібно допомогти бізнесу стати на ноги після пандемії. Все це потім повернеться сторицею".

Харківська міська рада

Терехов особливо підкреслив, що зниження ставок для міських ринків з 9% до 6% повинно вплинути на умови договорів, за якими на ринках працюють торговці.

Зміни орендної ставки набудуть чинності в новому бюджетному році — з 1 січня 2022 року.

"Ініціативи, запропоновані Ігорем Тереховим і департаментами міської ради, принесуть позитивний економічний ефект. Зниження фінансового навантаження на бізнес в кінцевому рахунку окупиться тим, що в міську економіку буде заходити більше інвестицій, з'являться нові робочі місця і бюджет від цього лише виграє. Адже мікробізнес виявився найменш захищеним кластером підприємництва під час карантинних обмежень", — прокоментував рішення міськради голова ГО "ФОП Разом UA" Олексій Дедул.

Нагадаємо, минулого року британський журнал Emerging Europe присудив Харкову третє місце серед найбільш сприятливих для бізнесу міст у номінації "Економічний потенціал".

Також згідно з рейтингом журналу Forbes Харків входить у топ-10 міст України за легкістю ведення бізнесу.

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