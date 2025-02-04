Рекордні ціни на землю в Україні: чому побільшало угод і що буде далі

Ринок землі в Україні 2025 року продовжує демонструвати динамічне зростання. Середня вартість гектара вже сягнула 1,5 – 2,5 тис. дол., а кількість угод стабільно збільшується. Основні фактори цього процесу – активний вхід юридичних осіб на ринок та очікування власників паїв на подальше зростання цін.

Про це повідомляється на сайті AgroReview.

Як розвивається ринок землі?

Земельна реформа в Україні відбувалася поступовими етапами:

від липня 2021 року купувати землю могли лише фізичні особи, і тільки в інших фізосіб;

від січня 2024 року доступ до ринку землі отримали юридичні особи, що різко активізувало кількість угод;

обмеження: фізичні та юридичні особи не можуть володіти більше ніж 10 тис. га землі.

На ринок землі вплинула і війна. Так, 2022 року через тимчасове закриття реєстрів активність суттєво знизилася, проте вже 2023 року ситуація почала стабілізуватися. За 2024 рік було укладено 146 513 угод – це на 34% більше, ніж попереднього року.

Чому ринок активізувався?

Юридичні особи отримали можливість купувати землю, що підвищило конкуренцію.

Бізнес-активність поступово відновлюється, навіть попри складну економічну ситуацію. Від 2021 року в Україні було укладено 396 429 угод на площу 877 805 га. Однак, у масштабах країни це лише 4% від загального земельного фонду, що свідчить про стриману активність аграріїв.

Зростання цін стимулює власників паїв утримувати землю, очікуючи ще вигідніших пропозицій.

Що впливає на ціну землі?

Вартість гектара визначається кількома ключовими факторами:

Родючість ґрунту (бонітет) – що вища якість землі, то дорожче вона коштує.

Політика агрохолдингів у регіоні – деякі компанії скуповують угіддя, інші орендують.

Локація – землі поблизу магістралей, міст чи рекреаційних зон значно дорожчі.

Ціни на землю в Україні

На сьогодні середня ринкова вартість гектара в Україні становить 1,5 – 2,5 тис. дол., хоча офіційні оцінки можуть бути значно нижчими. Наприклад:

У Рівненській області нормативна оцінка – 27 тис. грн/га, ринкова – 49 400 грн/га, реальна – 60-80 тис. грн/га.

В Європі середня ціна гектара – 10 тис. дол., хоча в Україні окремі ділянки також продаються за подібною вартістю.

Через високе податкове навантаження багато продавців погоджуються оформлювати угоди за мінімальною дозволеною оцінкою (нормативною грошовою оцінкою – НГО), що спотворює реальну ринкову картину.

Що буде з ринком землі 2025 року?

Очікується, що 2025 року кількість угод продовжить зростати, ціни наближатимуться до ринкових показників, попит з боку юридичних осіб залишатиметься високим.

Однак, відсутність державного контролю за оцінкою вартості землі створює ризики, зокрема заниження реальних цін і втрати бюджету через несплачені податки.

Загалом, ринок землі в Україні продовжує еволюціонувати, і 2025 рік може стати переломним у формуванні прозорих цін та механізмів купівлі-продажу сільськогосподарських земель.

До слова, продаж квартири 2025 року в Україні стане складним випробуванням через нові податки та зростання цін.