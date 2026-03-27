Рекордні ціни на пальне: в Мінекономіки повідомили, чому кешбек став єдиним виходом

Кабінет міністрів запустив «кешбек на пальне», бо він забезпечує підтримку тим, хто найбільше потребує фінансової допомоги через зростання цін на паливо. Водночас програма стає у 20 млн грн на день.

Про це заявив очільник Мінекономіки Олексій Соболев під час виступу у Верховній Раді.

«Ми розглядали різні варіанти згладжування цінового шоку для населення. Зміни акцизів, які впровадили окремі європейські країни, вдарили б безпосередньо по армії, знизили б фінансування оборони. До того ж від цього зиск переважно отримали б ті, хто має більше авто», — висловився міністр.

З його слів, обмеження цін призвело б до дефіциту пального і ринкових спотворень, що було 2022-го. Саме тому Кабмін зупинився на варіанті з кешбеком, який частково компенсує вартість пального, придбаного на АЗС: дизель — 15%, бензин — 10%, автогаз — 5%.

Витратити кешбек можна на комунальні послуги, продовольчі товари вітчизняного виробництва, книжки, ліки або задонатити на ЗСУ.

«Ми бачимо, що 75% витрат йдуть саме на комунальні послуги. Тому видно, що це допомагає тим, кому це необхідно. Це також допомагає нашій енергетиці і компанії "Нафтогаз" зменшувати заборгованість», — пояснив очільник Мінекономіки.

Соболев повідомив, що протягом перших шести днів від старту програми щодня нараховується близько 20 млн грн кешбеку. Це фінансується з поточного бюджету Мінекономіки.

На АЗС України на тлі війни на Близькому Сході суттєво зросли ціни на пальне. Аби хоч якось пом’якшити вплив енергетичної кризи на споживачів, уряд запровадив «кешбек на пальне» — це передбачає часткову компенсацію витрат на бензин.

Максимальний кешбек на пальне становить до 1000 грн на людину на місяць. Програма буде діяти до 1 травня 2026 року.