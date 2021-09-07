Рекордний урожай зернових в Україні: як зміняться ціни на продовольство

Попри високий урожай, ціни на продовольство пішли вгору.
В Україні зібрали рекордний за роки Незалежності урожай зернових — майже 45 млн тонн.
Чи знизяться внаслідок цього ціни на продовольство для споживачів, розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі "Україна-24".
"Якщо ми подивимося на аналітичні дані, вони показують, що протягом серпня продовольчі ринки пішли вгору по цінових позиціях. Відповідно, цінові позиції ростуть і в Україні. Буквально за серпень пшениця додала в ціні з експорту майже 9% і, звичайно, всередині країни вона не може коштувати дешевше, ніж на зовнішніх біржах. Доводиться констатувати, що ми всередині країни залежимо від тих цін, які формуються зовнішніми ринками", — сказав експерт.
Він вважає, що рекордний урожай не допоможе здешевити собівартість продукції, яка виробляється в Україні.
Нагадаємо, що в українських магазинах та на ринках суттєво здорожчали крупи.