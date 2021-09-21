Рекордний ВВП, зростання долара та падіння темпів інфляції: що буде з економікою України 2022 року

Прогнози фінансових аналітиків щодо розвитку економіки на наступний рік – помірно оптимістичні.

ВВП України наступного року може оновити історичний рекорд в доларовому еквіваленті, а у гривневому – сягнути 5 трильйонів.

Такий прогноз озвучив фінансовий аналітик, співзасновник та керівний партнер інвестиційної компанії HUG`S Ерік Найман у блогу на Youtube.

ТСН.ua зібрав основні прогнози фахівця: яким буде реальний ВВП України, курс долара та споживча інфляція у 2022 році.

ВВП: яким буде в доларах, у гривні, та наскільки зростатиме щороку

Очікується, що наступного року показник ВВП України у доларах вперше від 2013 року перетне позначку в 183 мільярди. За базовим прогнозом інвестиційної компанії HUG`S, у 2022 році ВВП складе 195,7 млрд доларів, а за прогнозом Національного банку України, оприлюдненим в липні цього року, ВВП України наступного року сягне 200 млрд доларів. Водночас, аналітики Ukraine Economic Outlook прогнозують, що ВВП сягне 183 мільярдів доларів вже за підсумками 2021 року.

Однак, за словами Еріка Наймана, економічна ситуація, що є зараз, далека від тієї, яка була 2013 року: з одного боку, зараз долар у гривневому еквіваленті майже вдвічі дорожчий, аніж був тоді, а з іншого – поточний ВВП не враховує активи на тимчасово окупованих територіях Луганської і Донецької областей, та Криму.

«В наступні роки очікується певне сповільнення темпів росту ВВП. Ми бачимо, що якби не пандемія, то зростання ВВП тривало би стабільно, напевно, до наступної серйозної кризи в Україні. І добре, якщо вона трапиться якомога пізніше. Поки що, швидше за все, у 2022 році ВВП України вперше перевищить показник в 200 млрд доларів», – прогнозує аналітик.

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За його словами, зростанню ВВП в Україні сприяють потужна аграрна сфера, непогані металургічна та хімічна промисловість, сегмент ІТ, що швидко зростає, та гарні темпи житлового будівництва.

«Єдиний сегмент, який дещо відстає, – це інфраструктура, зокрема і газотранспортна. У нас є загроза припинення транзиту російського газу територією України з 2024 року. Сподіваюсь, що припинення транзиту відіб’ється мінусом для ВВП України не більше як на 1-1,5%», – каже Ерік Найман.

Фахівець прогнозує, що зростання реального ВВП за результатами 2021 року складе 3,5%.

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«В МВФ очікували, що у 2021 році ВВП України зросте на 4%. Думаю, вони за місяць оновлять власні прогнози і знизять очікування щодо темпів зростання ВВП. Зараз усі масово погіршують прогнози, – не лише щодо України, а й щодо США та Європи, - адже пандемія поки що не відступає», – пояснює Ерік Найман.

Він прогнозує, що і в наступні роки ВВП України зростатиме щорічно в середньому на 3,5%.

«Будемо вважати це деяким успіхом. Хоча звісно ж, потрібні реформи: справжні радикальні оновлення системи влади в Україні, досить радикальні економічні перетворення, реформи судової та правоохоронної систем, гарантії та захист прав інвесторів. Лише це зможе дати певний поштовх в зростанні українського ВВП до 6-7% чи 10% за рік», – каже Ерік Найман.

В гривні український ВВП як зростав, так і буде зростати: ще жодного разу за свою історію цей показник не скорочувався. У 2021 році ВВП України може вперше перевищити позначку в 5 трлн грн.

«Очікувалось, що він може скоротитися за підсумками 2020 року, однак НБУ надрукував багато грошей, тож ВВП України у гривні не скоротився, а навіть зріс. Чому це важливо: близько 35% українського ВВП перерозподіляється через доходи держбюджету. Тобто, чим більше ВВП у гривні, тим більші доходи держбюджету, і тим більше можливостей має держава для фінансування не лише оборони, медицини, освіти, а й інфраструктурних проектів, зокрема будівництва доріг», – пояснює Ерік Найман.

Він відзначає, що за таких високих темпів зростання номінального ВВП в гривні, українській владі саме час подумати щодо зниження податкового тиску на українських громадян та бізнесменів. Проте поки що лунають абсолютно інші заклики – навпаки, зробити податкове законодавство жорсткішим. Тож український бізнес не дуже поспішає виходити з тіні.

Споживча інфляція

У 2021 році спостерігається загальносвітовий сплеск споживчої інфляції: ціни на газ б’ють рекорди, в Європі вони вже перевищили 800 доларів за тис. куб. м. У зв’язку з цим дорожчає і нафта.

«Якщо буде холодна зима, за прогнозами Bank of America, ціни на нафту можуть зрости вище 100 доларів/барель. А чим більші ціни на нафту, тим вищі ціни на бензин, що, в свою чергу, зумовлює здорожчання продуктів і поглиблення інфляції», – констатує Ерік Найман.

За його прогнозом, наступного року очікується сповільнення темпів інфляції, однак можуть бути сюрпризи, і вона виявиться вищою, аніж розраховують монетарні органи та громадяни.

Курс валют

За словами Еріка Наймана, середній курс національної валюти цього року складе близько 27,5 грн/долар. При цьому, в НБУ очікують, що наступного року гривня дещо послабиться, однак і про велику девальвацію поки не йдеться.

«Наші прогнози такі: в кращому випадку гривня щорічно буде девальвувати на 3-5%. В гіршому разі (для економіки та експортерів), національна валюта може навіть зміцнитись», – каже фінансовий аналітик.

Золотовалютні резерви

Валютні резерви Нацбанку теж стабільно зростають, і 2021 року сягнули історичного рекорду в 31,3 млрд доларів. Важливу роль зіграв «подарунок» від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,7 млрд доларів, який Україна отримала напередодні Дня Незалежності після розподілу 600 мільярдів спеціальних прав запозичень між членами МВФ.

«Ні ми, ні Нацбанк найближчим часом не очікуємо зростання валютних резервів. Очікується, що кошти будуть йти на стимулювання української економіки. Також це свідчить про те, що не варто очікувати серйозних сплесків інвестиційної активності, великих обсягів прямих іноземних інвестицій», – прогнозує Ерік Найман.

За його словами, зростання ВВП України у 3,5% щороку фактично свідчить про стагнацію економіки.

«Це дозволяє Україні відносно непогано жити: зростає середній рівень зарплат, надходження до бюджету, доходи чиновників чи пенсіонерів. Але водночас про серйозні прориви поки що не йдеться. Аби вони були, необхідно стимулювати підприємництво, захищати не лише зовнішніх, а й внутрішніх інвесторів і гарантувати їхні права. Тоді можна очікувати пришвидшення росту ВВП та усіх інших макроекономічних показників», – констатує фахівець.

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