Рекордний національний кешбек: у "Дії" повідомили, коли українці отримають виплати
Фахівці активно працюють, щоб українцям якнайшвидше надійшов національний кешбек.
Українців попередили, що національний кешбек вже скоро буде на картках. Триває завершальний етап обробки платежів у системі, яка нараховує виплату.
Про це повідомляє «Дія».
Як зазначається, підтримка українського бізнесу була рекордною в серпні, і кешбек стане найбільшим за всю історію програми.
«Щоб його зарахувати, система обробляє мільйони транзакцій, тому потрібно трохи більше часу, ніж зазвичай», — йдеться у матеріалі.
Усім громадянам подякували за те, що купують українське.
Раніше українцям виплатили рекордний національний кешбек за березень.
«3,4 мільйона українців отримали виплати за купівлю товарів українського виробництва. І це найбільша сума за місяць від моменту запуску програми Національного кешбеку у вересні 2024-го. Купуєте українське — підтримуєте економіку та отримуєте 10% кешбеку», — йдеться в повідомленні.