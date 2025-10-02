Репараційний кредит для України: Єврокомісія представила пропозицію лідерам ЄС

Євросоюз / © Associated Press

У середу, 1 жовтня, Європейська Комісія презентувала країнам-членам ЄС концепцію «репараційного кредиту» для України, який планують профінансувати за рахунок заморожених російських активів.

Про це повідомляє DW із посиланням на джерела в ЄС.

За словами одного з чиновників, держави ЄС сприйняли ідею «конструктивно». Водночас Бельгія висловила низку юридичних та технічних застережень.

Остаточне рішення поки не ухвалено, але обговорення планують продовжити на наступному саміті у жовтні.

Крім цього, голова Європейської Ради Антоніу Кошта презентував пропозицію змінити формат голосування під час відкриття переговорних кластерів для України.

Замість принципу одностайності він запропонував ухвалювати рішення кваліфікованою більшістю.

Попередні відгуки про цю ініціативу були загалом позитивними, але Угорщина виступила проти.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз представив новий пакет санкцій проти РФ, який передбачає суворі обмеження у сфері енергетики, фінансів і торгівлі.

Ми раніше інформували, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив за використання заморожених російських фінансових активів на Заході для надання Україні життєво необхідного кредиту ЄС у розмірі 140 мільярдів євро.