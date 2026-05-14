Революція у зарплатах ЗСУ: у Раді пропонують радикальні зміни щодо виплат

У Верховній Раді зареєстрували новий законопроєкт про гарантований базовий рівень виплат для військових. Документ пропонує прив’язати грошове забезпечення до середньої зарплати в Україні. Депутати вже розробили схему автоматичного перерахунку та знайшли кілька джерел фінансування.

Про це пише «Судово-юридична газета».

У парламенті зареєстрували законопроєкт №15245 «Про гарантований базовий рівень грошового забезпечення військових». Його мета — законодавчо врегулювати питання належного матеріального та грошового забезпечення захисників відповідно до умов служби, а також створити стимули для збереження кваліфікованих кадрів у війську.

Законопроєкт про зарплати для військових — подробиці

Документ пропонує запровадити механізм регулярної індексації грошового забезпечення військових. Зокрема, щоквартально — першого числа місяця після завершення кварталу — планують проводити перерахунок виплат.

Розмір грошового забезпечення пропонують збільшувати на коефіцієнт, який становитиме 150% від показника зростання середньої зарплати в Україні за попередній квартал.

Передбачається, що таке підвищення відбуватиметься автоматично за процедурою, яку визначить Кабінет міністрів.

Крім того, законопроєкт встановлює гарантований мінімальний рівень грошового забезпечення військовослужбовців — не менше 150% від середньої зарплати в Україні за квартал, що передує виплаті.

Також документ містить зміни до статті 9 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», які випливають із запропонованих нововведень.

Де візьмуть гроші на оновлені зарплати для військових?

На першому етапі реалізацію ініціативи планують забезпечити в межах коштів, уже передбачених на оборонну сферу. Якщо виникне потреба у додатковому фінансуванні, витрати пропонують покривати за рахунок резервного фонду.

Надалі фінансування законопроєкту має здійснюватися коштом бюджету, виділеного на оборону України.

Також автори ініціативи пропонують компенсувати можливі додаткові витрати шляхом скорочення неефективних бюджетних видатків та збільшення надходжень завдяки детінізації економіки.

Окремо передбачено можливість використання коштів, зарезервованих у державній програмі «Обслуговування державного боргу».

Крім цього, компенсувати потенційне скорочення доходів загального та спеціального фондів держбюджету планують за рахунок міжнародної допомоги, грантів Євросоюзу, підтримки урядів інших держав, міжнародних організацій та кредитів від іноземних фінансових установ.

Виплати для військових в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні стартує велика реформа виплат для військових, спрямована на справедливий розподіл грошей залежно від досвіду, складності завдань та якості командування. Перші результати підвищення очікуються у червні. Мінімальна зарплата в тилу зросте від 20 до 30 тис. грн, виплати командирам збільшаться вдвічі, а на передовій діятиме нова система бойових доплат. Найбільшу підтримку отримає піхота на лінії зіткнення. У середньому такий боєць отримуватиме 250 — 400 тис. грн на місяць.

До слова, в Україні триває цифровізація трудових книжок, яка має завершитися до 10 червня 2026 року і безпосередньо стосується військових, оскільки від коректності електронних даних залежить їхній майбутній стаж та пенсія. Періоди служби враховуються до страхового стажу, але лише за умови їхнього правильного відображення в електронному реєстрі Пенсійного фонду. Якщо в трудовій книжці вже є повний запис про службу із реквізитами військового квитка, подавати його повторно не потрібно, в іншому разі — документ необхідно відсканувати та додати до електронної системи. Окрім військового квитка, до стажу можна додавати якісні сканкопії дипломів про освіту та інших довідок.

