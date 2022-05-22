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Революційне рішення: Зеленський - про спільний контроль Україні та Польщі на автомобільних пунктах пропуску

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Революційне рішення: Зеленський - про спільний контроль Україні та Польщі на автомобільних пунктах пропуску

Фото: Міністерство внутрішніх справ України

Україна та Польща здійснюватимуть спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.

Запровадження спільного контролю на польсько-українському кордоні прокоментував президент Володимир Зеленський.

Про це глава держави заявив у своєму традиційному відеозверненні увечері 22 травня.

За його словами, це рішення революційно змінює порядок на українському кордоні.

"Запроваджуємо з Польщею спільний митний контроль. Це значно пришвидшить проходження процедур на кордоні. Прибере більшість корупційних ризиків. Але це також і початок нашої інтеграції у спільний митний простір Євросоюзу. Тобто справді історичний процес", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, що у межах візиту президента Польщі Анджея Дуди Україна запропонувала полській стороні запровадити спільний контроль на всіх автомобільних пунктах пропуску.

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