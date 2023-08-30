Реєстрація компанії в ОАЕ може стати одним із надійних бізнес-рішень. ОАЕ відомі своєю стабільною економікою, сприятливими умовами для підприємництва та стратегічним географічним положенням. Дізнатися про деякі юридичні деталі процесу реєстрації бізнесу в ОАЕ ви можете, прочитавши статтю.

Привабливість відкриття компанії в ОАЕ

Рішення інвесторів про створення компанії в ОАЕ ґрунтується на низці факторів:

1. Відкритий бізнес-орієнтований режим.

2. Доступ до різних ринків Близького Сходу, Африки та Азії.

3. Наявність різноманітних фінансових послуг.

4. Сучасна інфраструктура.

5. Розвинені вільні зони.

6. Різноманітність секторів.

Якщо ви зацікавлені у заснуванні компанії в ОАЕ, зверніться до юрконсультантів, які роз'яснять деталі реєстраційного процесу, а також нададуть грамотний супровід у реєстрації компанії в ОАЕ.

Які основні етапи реєстрації компанії в ОАЕ?

Реєстрація компанії в Арабських Еміратах включає декілька основних етапів:

1. Планування та вибір місця реєстрації. На початковому етапі необхідно визначити тип компанії та вибрати місце реєстрації, наприклад, компанія free zone або mainland company UAE.

2. Подання заявки та комплекту документів для реєстрації компанії відповідно до вимог регуляторів.

3. Відкриття банківського рахунку в ОАЕ.

4. Отримання необхідної ліцензії та іншої дозвільної документації.

Кожна зона та тип компанії може мати свої специфічні вимоги та процедури реєстрації.

Особливості реєстрації компаній у фрі зонах ОАЕ

Реєстрація компанії у вільній зоні ОАЕ надає низку переваг:

* Можливість повного іноземного володіння фірмою без наявності місцевого партнера.

* Компанії, зареєстровані у фрі зонах, звільнені від податків.

* Можливість вільно виводити прибуток за межі країни без обмежень та сплати податків.

* Процес реєстрації компанії у Фрі зоні зазвичай є відносно простим і швидким.

* Власники компаній у фрі зонах можуть отримати робочі візи для іноземних співробітників за спрощеною процедурою.

Які документи мають підготувати інвестори, щоби зареєструвати компанію в ОАЕ?

Для реєстрації компанії в ОАЕ інвесторам потрібно буде підготувати такі основні документи:

* Установчі документи.

* Паспорти керівних осіб.

* Підтвердження адреси в ОАЕ, наприклад, копію рахунку за комунальні послуги.

* Відомості про фінансову стабільність інвестора.

* Бізнес-план, який описує види діяльності компанії та потенційні плани розвитку.

Податки в ОАЕ

При реєстрації компанії в ОАЕ та здійсненні міжнародних інвестицій слід враховувати такі податкові зобов'язання:

* ПДВ. Стандартна ставка складає 5%.

* КПН. Система корпоративного оподаткування; було запроваджено з 2023 року. Ставка податка на прибуток, що перевищує 375 000 AED, становить 9%.

Висновок

ОАЕ є одним із найпривабливіших місць для інвестицій. Ця країна має сприятливе економічне середовище, надійні фінансові інституції, пропонує багато інвестиційних можливостей. Однак, перед інвестуванням в ОАЕ, важливо дізнатися про вимоги, ризики та потенційні перспективи, пов'язані з запуском інвестиційного проекту в ОАЕ.

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