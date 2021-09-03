Рейтинг конкурентоспроможності міст: де в Україні мінімізована корупція і підтримують бізнес

Місто Хмельницький очолило рейтинг, а Одеса посіла останнє місце.
27 із 45 міст увійшли до топ-6 кращих як мінімум в одному з компонентів, що свідчить про суттєву різницю у діловому кліматі, політиці місцевих рад, та як результат, - конкурентоспроможності кожного міста.
Результати оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Вони були складені на основі опитування 7 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, які висловилися про бізнес-клімат і зусиллях влади у створенні сприятливого середовища.
Рейтинг включає 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:
- Започаткування бізнесу;
- Доступ до публічного майна;
- Прозорість та відкритість даних;
- Вартість дотримання законодавства;
- Податки та збори;
- Неформальні платежі та корупція;
- Безпека ведення бізнесу;
- Лідерство міської влади;
- Ресурси для розвитку;
- Підтримка інновацій.
10 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у 2021 році:
- Хмельницький;
- Івано-Франківськ;
- Львів;
- Мукачево;
- Бахмут;
- Тернопіль;
- Вінниця;
- Маріуполь;
- Олександрія;
- Мелітополь.
До "червоної зони" з найменш сприятливим бізнес-кліматом потрапили такі міста:
- Миколаїв;
- Дніпро;
- Умань;
- Херсон;
- Запоріжжя;
- Черкаси;
- Кам'янське;
- Полтава;
- Одеса.
Нагадаємо, у яких регіонах України найкращі зарплати. За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.
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