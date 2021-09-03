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Рейтинг конкурентоспроможності міст: де в Україні мінімізована корупція і підтримують бізнес

Автор
Яна КовальЯна Коваль
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Рейтинг конкурентоспроможності міст: де в Україні мінімізована корупція і підтримують бізнес

Місто Хмельницький очолило рейтинг, а Одеса посіла останнє місце.

27 із 45 міст увійшли до топ-6 кращих як мінімум в одному з компонентів, що свідчить про суттєву різницю у діловому кліматі, політиці місцевих рад, та як результат, - конкурентоспроможності кожного міста.  

Результати оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Вони були складені на основі опитування 7 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, які висловилися про бізнес-клімат і зусиллях влади у створенні сприятливого середовища.

Рейтинг включає 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:

  • Започаткування бізнесу;
  • Доступ до публічного майна;
  • Прозорість та відкритість даних;
  • Вартість дотримання законодавства;
  • Податки та збори;
  • Неформальні платежі та корупція;
  • Безпека ведення бізнесу;
  • Лідерство міської влади;
  • Ресурси для розвитку;
  • Підтримка інновацій.
Рейтинг учасників Індексу конкурентоспроможності міст України 2021. / ©
Рейтинг учасників Індексу конкурентоспроможності міст України 2021.

10 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у 2021 році:

  • Хмельницький;
  • Івано-Франківськ;
  • Львів;
  • Мукачево;
  • Бахмут;
  • Тернопіль;
  • Вінниця;
  • Маріуполь;
  • Олександрія;
  • Мелітополь.
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. / ©
Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

До "червоної зони" з найменш сприятливим бізнес-кліматом потрапили такі міста:

  • Миколаїв;
  • Дніпро;
  • Умань;
  • Херсон;
  • Запоріжжя;
  • Черкаси;
  • Кам'янське;
  • Полтава;
  • Одеса.

Нагадаємо, у яких регіонах України найкращі зарплати. За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.

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