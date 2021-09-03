Рейтинг конкурентоспроможності міст: де в Україні мінімізована корупція і підтримують бізнес

Рейтинг конкурентоспроможності міст: де в Україні мінімізована корупція і підтримують бізнес

Місто Хмельницький очолило рейтинг, а Одеса посіла останнє місце.

27 із 45 міст увійшли до топ-6 кращих як мінімум в одному з компонентів, що свідчить про суттєву різницю у діловому кліматі, політиці місцевих рад, та як результат, - конкурентоспроможності кожного міста.

Також читайте Одноразове добровільне декларування: повна інструкція та відповіді на всі запитання

Результати оприлюднив Інститут економічних досліджень та політичних консультацій. Вони були складені на основі опитування 7 тисяч суб'єктів підприємницької діяльності, які висловилися про бізнес-клімат і зусиллях влади у створенні сприятливого середовища.

Рейтинг включає 10 компонентів для оцінки різних аспектів конкурентоспроможності міст:

Започаткування бізнесу;

Доступ до публічного майна;

Прозорість та відкритість даних;

Вартість дотримання законодавства;

Податки та збори;

Неформальні платежі та корупція;

Безпека ведення бізнесу;

Лідерство міської влади;

Ресурси для розвитку;

Підтримка інновацій.

Рейтинг учасників Індексу конкурентоспроможності міст України 2021.

10 міст з найбільш сприятливим бізнес-кліматом та ефективним економічним врядуванням у 2021 році:

Хмельницький ;

; Івано-Франківськ;

Львів;

Мукачево;

Бахмут;

Тернопіль;

Вінниця;

Маріуполь;

Олександрія;

Мелітополь.

Інститут економічних досліджень та політичних консультацій.

До "червоної зони" з найменш сприятливим бізнес-кліматом потрапили такі міста:

Миколаїв;

Дніпро;

Умань;

Херсон;

Запоріжжя;

Черкаси;

Кам'янське;

Полтава;

Одеса.

Нагадаємо, у яких регіонах України найкращі зарплати. За останніми даними, середня зарплата в Україні складає 14 345 грн. Також стало відомо, що Кабінет міністрів України запровадив зміни у розрахунку середньої заробітної плати. Тепер враховуватимуть премії та інші стимулювальні виплати, зокрема за місяць.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання