Рейтинг найкращих роботодавців України: серед 50 найкращих – Інтерпайп

В компанії працює 9,5 тис. працівників, понад 1,1 тис. з них наразі боронять країну в ЗСУ. Основні активи Інтерпайп знаходяться на Дніпропетровщині – в Дніпрі, Самарі та Нікополі. Під час повномасштабного вторгнення роботодавець суттєво змінив соціальний пакет, з істотним розширенням допомоги працівникам, особливо тим, які продовжують працювати на території, близькій до фронту в Нікополі.

Працівники з цього міста можуть евакуювати свої родини в більш безпечну частину Дніпропетровської області, де їх проживання оплачує компанія, отримують сертифікати на покупки в продуктовому супермаркеті. На всіх заводах Інтерпайп є облаштовані бомбосховища, які відповідають всім вимогам, а в Нікополі – ще й мобільні укриття.

Всі співробітники до свят отримують подарунки, безкоштовно користуються корпоративним транспортом, мають знижку на харчування, медичну страховку та можуть проходити чекапи та лікування у корпоративній поліклініці. З початку повномасштабного вторгнення Інтерпайп тричі підвищував зарплати.

Особливу увагу компанія приділяє дітям. Вже понад 15 років Інтерпайп допомагає збирати першачків у школу. Батьки, які мають першокласників, отримують рюкзак з повним набором канцелярії. Щороку малеча від 7 до 14 років відпочиває в найкращих таборах Карпат. Цього літа у таборі відпочили майже 700 дітей. 75% вартості путівок покриває компанія, діти мобілізованих працівників, ветеранів та загиблих відпочивають безкоштовно.

Допомагають і мобілізованим співробітникам. Інтерпайп створив власну патронатну службу. З перших днів мобілізації кожен працівник має координатора. Допомога – від амуніції та засобів захисту – до авто і складної техніки – надається адресно. Також в компанії діє ветеранська політика, яка сприяє адаптації ветеранів у цивільному житті.

«Одне і основних завдань компанії сьогодні в умовах дефіциту персоналу – мотивувати і допомагати співробітникам. Враховуючи роботу в прифронтовому регіоні, ми турбуємося про безпеку на робочих місцях та підтримуємо сім’ї наших співробітників. Особлива увага – працівникам, які зараз боронять країну та ветеранам. В майбутньому вони можуть суттєво змінити ринок праці, тому варто працювати з ними вже сьогодні», - зазначив директор з персоналу Інтерпайп Віталій Пахомов.