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ТСН у соціальних мережах

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Рейтинг найсумлінніших. ДТЕК Ахметова став найбільшим платником податків серед українських компаній

Компанія ДТЕК стала найбільшим платником податків серед українських компаній у 2024 році.

Рейтинг найсумлінніших. ДТЕК Ахметова став найбільшим платником податків серед українських компаній

Про це свідчить рейтинг видання NV.

Група ДТЕК у 2024 році заплатила у бюджети всіх рівнів 41 млрд грн. 

Загалом минулого року майже 80 найбільших приватних компаній і банків заплатили 466,5 млрд грн податків у державний та місцевий бюджети.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Ріната Ахметова інвестувала в українську енергетику 1,2 млрд євро.

Дата публікації
Кількість переглядів
58
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