Рейтинг зарплат: де в Європі платять найменше та яке місце посідає Україна

Серед чинних членів ЄС прірва в доходах залишається величезною / © ТСН.ua

Реклама

Україна має найнижчий рівень мінімальної заробітної плати серед семи країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Згідно з новими даними Євростату станом на січень 2026 року, українська «мінімалка» суттєво поступається навіть показникам Молдови та Албанії.

Європейське статистичне відомство (Євростат) оприлюднило порівняльний аналіз рівнів мінімальної оплати праці. Станом на початок 2026 року Україна демонструє найскромніші показники серед держав, що претендують на членство в ЄС, пише Euronews.

Як виглядає рейтинг серед країн-кандидатів:

Україна — €173;

Молдова — €319;

Албанія — €517.

Різниця між Україною та найближчим сусідом у рейтингу — Молдовою — є майже двократною.

Реклама

Україна посіла останнє місце за рівнем «мінімалки» серед країн-кандидатів у ЄС / © Євростат

Ситуація всередині Євросоюзу

Серед чинних членів ЄС прірва в доходах залишається величезною. Найвищий рівень мінімальної зарплати зафіксовано в Люксембурзі, де він сягає €2 704. До п’ятірки лідерів також увійшли Ірландія, Німеччина, Нідерланди та Бельгія.

На іншому полюсі всередині блоку перебуває Болгарія. Її показник у €620 є найнижчим серед країн-членів ЄС, проте він все одно у 3,5 раза вищий за український.

Раніше ми писали про те, що лютий готує українцям економічні «сюрпризи».