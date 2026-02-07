ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
487
Час на прочитання
1 хв

Рейтинг зарплат: де в Європі платять найменше та яке місце посідає Україна

Євростат порівняв мінімальні зарплати в Україні та країнах ЄС — прірва залишається величезною.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Серед чинних членів ЄС прірва в доходах залишається величезною

Серед чинних членів ЄС прірва в доходах залишається величезною / © ТСН.ua

Україна має найнижчий рівень мінімальної заробітної плати серед семи країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Згідно з новими даними Євростату станом на січень 2026 року, українська «мінімалка» суттєво поступається навіть показникам Молдови та Албанії.

Європейське статистичне відомство (Євростат) оприлюднило порівняльний аналіз рівнів мінімальної оплати праці. Станом на початок 2026 року Україна демонструє найскромніші показники серед держав, що претендують на членство в ЄС, пише Euronews.

Як виглядає рейтинг серед країн-кандидатів:

  • Україна — €173;

  • Молдова — €319;

  • Албанія — €517.

Різниця між Україною та найближчим сусідом у рейтингу — Молдовою — є майже двократною.

Україна посіла останнє місце за рівнем «мінімалки» серед країн-кандидатів у ЄС / © Євростат

Україна посіла останнє місце за рівнем «мінімалки» серед країн-кандидатів у ЄС / © Євростат

Ситуація всередині Євросоюзу

Серед чинних членів ЄС прірва в доходах залишається величезною. Найвищий рівень мінімальної зарплати зафіксовано в Люксембурзі, де він сягає €2 704. До п’ятірки лідерів також увійшли Ірландія, Німеччина, Нідерланди та Бельгія.

На іншому полюсі всередині блоку перебуває Болгарія. Її показник у €620 є найнижчим серед країн-членів ЄС, проте він все одно у 3,5 раза вищий за український.

Раніше ми писали про те, що лютий готує українцям економічні «сюрпризи».

Дата публікації
Кількість переглядів
487
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie