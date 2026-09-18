Режисерка Аліса Коваленко отримає від Ріната Ахметова стипендію $200 тисяч на оскарівську кампанію фільму «Сліди»

Реклама

«Рішення Ріната Ахметова підтримати Алісу Коваленко та її фільм стипендією — особисте й невипадкове. Ще раніше Музей «Голоси Мирних» домовився з командою фільму про стратегічне партнерство, адже «Сліди» відповідають його філософії. Це фільм про людей, які після надзвичайно важких випробувань знаходять сили жити далі й розповідають про пережите від першої особи», — зазначила Наталія Ємченко, голова Наглядової ради Фонду Ріната Ахметова. — «Фонд Ріната Ахметова став першим благодійним фондом в Україні, який підтримав оскарівську кампанію українського фільму».

Документальний фільм «Сліди» режисерки Аліси Коваленко та співрежисерки Марисі Нікітюк розповідає про українських жінок, які пережили насильство та катування під час російської агресії. Героїні стрічки відмовляються називати себе жертвами. Через їхні історії фільм говорить про людську стійкість, солідарність, взаємну підтримку та надію.

Реклама

Однією з центральних героїнь фільму стала Ірина Довгань із Донецька — колишня полонянка, історію якої знає весь світ завдяки New York Times. Сьогодні вона допомагає іншим жінкам та документує їхні свідчення на деокупованих територіях України. Сама Аліса Коваленко є членкинею SEMA Ukraine та займається правозахисною діяльністю. У 2019 році вона стала першою жінкою в Україні, яка відкрито свідчила про пережите сексуальне насильство, пов’язане з війною.

Реклама

«Обрання нашого документального фільму «Сліди» для представлення України на 99-й премії «Оскар» — це неймовірна честь і відповідальність. Але передусім — це майданчик, що зробить гучнішими голоси жінок, які відмовилися мовчати про пережите, та приверне увагу світу до злочинів і катувань, вчинених російськими окупантами», — говорить Аліса Коваленко.

Світова прем’єра «Слідів» відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі у 2026 році в секції Panorama Dokumente, де стрічка отримала Глядацький приз. Згодом фільм став найкращим у документальному конкурсі правозахисного фестивалю Movies That Matter у Гаазі. Ця перемога також відкрила «Слідам» можливість претендувати на розгляд у ще одній категорії премії «Оскар» — «Найкращий документальний повнометражний фільм». Фільм також був відзначений двома нагородами Millennium Docs Against Gravity та увійшов до топ-20 глядацьких фаворитів фестивалю Hot Docs у Торонто. Українська прем’єра відбулася на Docudays UA.

Наступний етап оскарівського відбору — оголошення 15 фільмів, які увійдуть до шортлиста категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Шортлист буде оголошено 15 грудня 2026 року. П’ять номінантів стануть відомі 21 січня 2027 року, а церемонія вручення 99-ї премії «Оскар» відбудеться 14 березня 2027 року.

Новини партнерів