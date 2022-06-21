РФ активно шукає шляхи обходу санкцій для придбання військових технологій - канадська розвідка

Росія буде активно шукати шляхи обходу нових санкцій, аби придбати західні військові технології і компоненти.

Про це повідомляє розвідка Канади (CSIS) у Twitter, яка попереджає про наміри РФ канадський бізнес.

Так, зазначається, що російський військово-промисловий комплекс залишається в значній залежності від іноземних компонентів і технологій для модернізації військ.

"Спроби російських зацікавлених сторін ухилитися від цих санкцій та незаконно придбати західні технології подвійного використання/обмежених технологій триватимуть і потенційно зростатимуть, зокрема і в Канаді", - попереджає CSIS.

Раніше стало відомо, що російські бізнесмени почали активно їздити до Ірану, щоб вивчити досвід життя цієї країни під санкціями США та інших країн Заходу. Як стверджують представники іранського бізнесу, найпопулярніші шляхи обходу санкцій пролягають через Туреччину та північний Ірак. Наразі росіяни сильно відстають від іранців щодо доступу до світового чорного ринку для купівлі вироблених у США та Європі компонентів.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 118-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

У відповідь на російську агресію низка країн, зокрема США, Канада, Велика Британія, ЄС, Японія, інші, ввели проти Москви безпрецедентні економічні та персональні санкції.

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