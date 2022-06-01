РФ грає зі світом у голодні ігри: Україна працює над операцією під егідою ООН для експорту продовольства

РФ грає зі світом у голодні ігри: Україна працює над операцією під егідою ООН для експорту продовольства

Росія намагається перекласти провину на Україну за брак продовольства.

Україна працює над міжнародною операцією під егідою Організації об'єднаних націй з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продуктів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сервісі мікроблогів Twitter.

Russia plays hunger games with the world by blocking Ukrainian food exports with one hand and trying to shift the blame on Ukraine with the other. Ukraine is working on an international UN-led operation with navies of partners ensuring a safe trade route with no security risks. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 31, 2022

“росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну. Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН разом з флотами партнерів, які забезпечують безпечний торговий шлях без ризиків для безпеки», - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що російське судно "Матрос Позинич" з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що судно "Матрос Позинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову.

29 травня CNN повідомило, що російське судно "Матрос Позинич" з краденим українським зерном вдруге за місяць прибуло до Сирії.

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