Категорія
Гроші
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

РФ грає зі світом у голодні ігри: Україна працює над операцією під егідою ООН для експорту продовольства

Дата публікації
Перегляди
103
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
РФ грає зі світом у голодні ігри: Україна працює над операцією під егідою ООН для експорту продовольства

Фото: pixabay.com

Росія намагається перекласти провину на Україну за брак продовольства.

Україна працює над міжнародною операцією під егідою Організації об'єднаних націй з флотами партнерів для створення безпечних торгових шляхів українського експорту продуктів.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у сервісі мікроблогів Twitter. 

“росія грає зі світом у голодні ігри, блокуючи однією рукою український експорт продовольства, а іншою намагаючись перекласти провину на Україну. Україна працює над міжнародною операцією під проводом ООН разом з флотами партнерів, які забезпечують безпечний торговий шлях без ризиків для безпеки», - резюмував Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію, що російське судно "Матрос Позинич" з вкраденим українським зерном пришвартувалося біля берегів Сирії.

Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що судно "Матрос Позинич", яке вже транспортувало викрадене зерно до Сирії, повернулося до Чорного моря та було завантажено знову.

29 травня CNN повідомило, що російське судно "Матрос Позинич" з краденим українським зерном вдруге за місяць прибуло до Сирії.

Читайте також:

Росія шантажує світ голодом без українського зерна і вимагає від США зняти санкції

Росія шантажує світ голодом без українського зерна і вимагає від США зняти санкції

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація