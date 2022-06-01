РФ не змогла виплатити відсотки за своїми держоблігаціями - Bloomberg

Сума в 1,9 млн доларів повинна була бути включена в виплату за російськими держоблігаціями, здійснену на початку минулого місяця.

Росія порушила зобов'язання з виплати відсотків за своїми борговими зобов'язаннями на суму 1,9 млн доларів.

Про це повідомляє агенство Bloomberg.

Як інформує агентство, зазначена сума повинна була бути включена в виплату за російськими держоблігаціями, здійснену на початку минулого місяця.

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За інформацією Bloomberg, розмір страхових виплат власникам російських облігацій може скласти 3,2 млрд доларів.

Bloomberg підкреслює, що розмір накопичених процентних виплат і той факт, що основний платіж вже був здійснений, означають, що постанова Комітету з аналізу кредитних деривативів не викличе більш широкого дефолту за російськими держоблігаціями.

Нагадаємо, Росія хоче уникнути дефолту: мінфін пропонує розраховуватися з власниками держоблігацій рублями.

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