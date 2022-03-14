РФ погрожує західним компаніям арештами керівників та "націоналізацією" майна

Дзвінки та візити представників влади містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.

Російська прокуратура погрожує західним компаніям, зокрема McDonald's, P&G та IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

Про це інформує The Washington Post.

Минулого тижня прокурори направили попередження компаніям, зокрема Coca-Cola, McDonald’s, Procter & Gamble, International Business Machines Corp., IBM та KFC.

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За словами співрозмовників видання, дзвінки та візити представників влади містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.

Такі "попередження" влади РФ змусили щонайменше одну компанію обмежити спілкування з материнською компанією через побоювання, що електронні або текстові повідомлення можуть бути перехоплені. Деякі компанії переїхали і вивезти своїх керівників з Росії.

Багато компаній, особливо роздрібні продавці та виробники, заявили, що їх рішення про припинення діяльності на території Росії мають тимчасовий характер. Дехто сказав, що вихід з російського ринку був викликаний порушенням ланцюжків поставок через санкції. Інші пообіцяли піти назавжди.

У виданні зазначають, що Путін може схвалити план націоналізації західних компаній, які залишають Росію.

"Будь-яке беззаконне рішення Росії про арешт активів цих компаній в кінцевому підсумку призведе до ще більшого економічного удару для Росії", — попередила речниця Білого дому Джен Псакі.

Нагадаємо, що росіяни перепродують їжу з McDonald's на сайті оголошень перед самим закриттям мережі ресторанів.

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