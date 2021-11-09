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Річна інфляція в Україні сповільнилась: на які продукти впала ціна

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Річна інфляція в Україні сповільнилась: на які продукти впала ціна

ТСН.ua

Інфляція на споживчому ринку у жовтні порівняно з вереснем 2021 року зросла лише на 0,9%.

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2021 порівняно із жовтнем 2020 сповільнилася. Так, споживча інфляція становить 10,9%, що на 0,1% менше ніж у вересні 2021 року. 

Про це свідчать дані, опубліковані у звіті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у жовтні порівняно з вереснем 2021 року зросла лише на 0,9%, з початку року – 8,5%. 

Ціни на продукти

На споживчому  ринку  в  жовтні  ціни  на  продукти  харчування  та  безалкогольні  напої  зросли  на  1,1%.  Найбільше подорожчали  овочі - на 10,6%. На  4,0–1,1%  зросли  ціни  на  сало,  хліб,  молоко  та  молочні  продукти,  масло,  продукти  переробки  зернових,  м’ясо  та   м’ясопродукти,  яйця.  Водночас  на  6,6–1,6%  подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія.  

Ціни на алкоголь та цигарки

Ціни  на  алкогольні  напої  та  тютюнові  вироби  підвищилися  на  0,6%,  що  пов’язано  з  подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%. 

Тарифи на комунальні послуги

Зниження  цін на  житло,  воду,  електроенергію,  газ  та  інші  види  палива  на  0,9%  відбулося за рахунок здешевлення електроенергії  на 7,4%. Водночас відбулося підвищення цін на  природний  газ – на  3,2%,  утримання  будинків  та  прибудинкових територій – на 1,6%.   

Ціни на транспорт

Ціни  на  транспорт  зросли  на  1,1%  в  першу  чергу за рахунок подорожчання палива та мастил  на  2,9%,  проїзду  в  автодорожньому  пасажирському транспорті – на 1,6%. Однак на  4,3%  подешевшав  проїзд  у  залізничному  пасажирському транспорті.  

Ціни у сфері зв'язку

У  сфері  зв’язку  ціни  зросли  на  1,7%,  що  пов’язано  з  подорожчанням  поштових  послуг  на  16,7% та місцевого телефонного зв’язку на 14,0%.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП, за даними ЄБРР, очікують і в 2022 році.

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