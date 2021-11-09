Річна інфляція в Україні сповільнилась: на які продукти впала ціна

Річна інфляція в Україні сповільнилась: на які продукти впала ціна

Інфляція на споживчому ринку у жовтні порівняно з вереснем 2021 року зросла лише на 0,9%.

Інфляція на споживчому ринку в жовтні 2021 порівняно із жовтнем 2020 сповільнилася. Так, споживча інфляція становить 10,9%, що на 0,1% менше ніж у вересні 2021 року.

Про це свідчать дані, опубліковані у звіті Державної служби статистики України.

За даними Держстату, інфляція на споживчому ринку у жовтні порівняно з вереснем 2021 року зросла лише на 0,9%, з початку року – 8,5%.

Ціни на продукти

На споживчому ринку в жовтні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,1%. Найбільше подорожчали овочі - на 10,6%. На 4,0–1,1% зросли ціни на сало, хліб, молоко та молочні продукти, масло, продукти переробки зернових, м’ясо та м’ясопродукти, яйця. Водночас на 6,6–1,6% подешевшали фрукти, цукор, соняшникова олія.

Ціни на алкоголь та цигарки

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,0%.

Тарифи на комунальні послуги

Зниження цін на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,9% відбулося за рахунок здешевлення електроенергії на 7,4%. Водночас відбулося підвищення цін на природний газ – на 3,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,6%.

Ціни на транспорт

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в першу чергу за рахунок подорожчання палива та мастил на 2,9%, проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті – на 1,6%. Однак на 4,3% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Ціни у сфері зв'язку

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,7%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 16,7% та місцевого телефонного зв’язку на 14,0%.

Зазначимо, Європейський банк реконструкції та розвитку прогнозує ріст економіки України на 2021 рік на рівні 3,5%. Такі самі темпи росту ВВП, за даними ЄБРР, очікують і в 2022 році.

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