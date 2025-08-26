Рідкісні 25 копійок: який вигляд має монета, за яку можна отримати 20 тисяч гривень

Гроші

Деякі українські монети по 25 копійок можуть принести власникам значний прибуток. Особливо цінуються рідкісні екземпляри випуску 1992 року, за які колекціонери готові платити десятки тисяч гривень.

Про це пишуть «Монети-ягідки».

Найбільш дорогоцінною є монета 1992 року різновиду 3ГАм. Її вартість може сягати 20 000 грн. Впізнати її можна за товстим середнім зубом тризуба та відсутністю черешків у гронах №4 та №8.

Колекційна монета

Чому ці монети такі рідкісні

Фахівці пояснюють, що перші випуски 25 копійок карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі. Деякі з них не потрапили в обіг, оскільки вважаються пробними або «незавершеними».

«Рідкісні 25 копійок 1992 року трапляються один раз на 30 тисяч монет, а інколи ще рідше», — зазначають нумізмати.

Інші цінні монети

Знайти дорогі екземпляри у власній скарбничці цілком реально.

Наприклад:

різновид 1.2ВАм — коштує 50-60 грн;

Колекційна монета

різновид 2БАк — 80-170 грн;

Колекційна монета

різновид 2ГАм — 500-700 грн.

Колекційна монета

Фахівці радять уважно переглянути дрібні гроші вдома, адже серед них можуть бути справжні скарби для колекціонерів.

Нагадаємо, національний банк України оголосив про намір поступово вилучити з обігу монети номіналом 10 копійок. У регуляторі зазначають, що ці монети майже не використовуються у повсякденних розрахунках, тому їхнє значення у платіжній системі мінімальне.

За даними НБУ, наразі 10-копійчаними монетами ще можна розраховуватись у торговельних точках. Однак після їхнього потрапляння до банків вони більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться для обліку та знищення. Усього в обігу перебуває близько 4,1 мільярда таких монет.

Поступове вилучення дріб’язку дозволить знизити витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, обробку, транспортування й зберігання монет. Поетапне вилучення стартує з 1 жовтня. Водночас карбування 10 копійок буде припинено, і нові монети більше не потраплятимуть у готівковий обіг. Вони залишатимуться законним платіжним засобом до ухвалення НБУ окремого рішення про їх повне виведення.