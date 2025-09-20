Маєте 50 копійок? Перевірте гаманець — ціна монети може сягати 11 000 гривень

Скарбничка / © Unsplash

Колекціонери високо цінують українські монети в 50 копійок — настільки, що готові платити за них тисячі гривень. Однак не за всі, а лише за ті, які мають «набір» особливих ознак. За рідкісний різновид 1992 року можна отримати від 4000 до 11 000 гривень.

Про це пишуть «Монети-ягідки».

Як відрізнити рідкісну монету

За даними фахівців ресурсу «Монети-ягідки», цінний різновид монети 50 копійок 1992 року має наступні унікальні ознаки:

Середній зуб тризуба: він має бути товстим.

Діаметр малюнка: 17,7 мм.

Гроно №1: має чотири ягоди, а п’ята злилася з вінком.

Гурт: гладкий, без насічок.

Тож, перш ніж витрачати дріб’язок, варто уважно придивитися до своїх монет. Можливо, саме у вашому гаманці заховався справжній скарб.

Який вигляд має рідкісна монета / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, як повідомили в НБУ упродовж трьох місяців по всій Україні триватиме збір монет різних номіналів для допомоги тваринам, що постраждали від війни. Збір оголошений в межах благодійної акції #PowerCoins», яку Національний банк проводить спільно зі всеукраїнським рухом UAnimals.

Акція триватиме від 15 вересня до 28 листопада 2025 року. Щоб долучитися, потрібно зібрати дрібні монети номіналом 10 копійок, 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень. Монети можна здати в «Ощадбанку» та «ПУМБі». Зібрані в межах акції кошти будуть спрямовані на забезпечення кормом евакуйованих тварин, врятованих із зони бойових дій, лікування та реабілітація поранених і хворих тварин та облаштування вольєрів та придбання необхідних пристроїв для притулків.