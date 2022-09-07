Ринок бензину А-95 переповнений небезпечною для авто і людей "бодягою" - експерти

Водночас нелегальні виробники викинули на ринок неймовірну кількість неякісного пального, небезпечного для людей і авто. Інститут споживчих експертиз вперше від початку війни провів дослідження бензину А-95. Як виявилося, нелегальні виробники зробили висновок, що більше взагалі не існує жодних стандартів. Зараз дві заправки "до повного" можуть призвести до повної поломки авто.

Перевірку пройшла значна частина всеукраїнських мереж (WOG, ОККО, ANP, PRIME, SOCAR, MARSHALL, БРСМ НАФТА), а також серйозні регіональні гравці (KLO, AVANTAGE 7, ZOG, BVS, NEFTEK, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, Веста). Для контрасту було відібрано зразки на поодиноких АЗС NPG, NG і двох "діжках" - у Києві та Дніпрі. Через дуже низьку ціну у них немає нестачі в покупцях, тож їхнім клієнтам буде цікаво дізнатися, що ж вони насправді заливають до баків.

Експерти розділили результати, отримані в лабораторії на зони – зелену, синю та червону. До першої потрапили мережі, результати яких відповідали нормативам Євро-5, тобто європейське паливо. Синя – Євро 4 (порушення за довоєнними нормативами), але з незначними відхиленнями. І зрештою, червона – пальне, яке не відповідало жодним нормативам і взагалі не було бензином, а є певною паливною сумішшю. Заправка таким сурогатом гарантовано призведе до знищення двигуна сучасного авто.

Проби були відправлені до сертифікованої лабораторії, де їх досліджували на відповідність нормативам профільного ДСТУ 7687:2015 (бензин А-95-Євро5).

У "зеленій" зоні лідерів опинилися 6 мереж - WOG, ОККО, KLO, PRIME, AVANTAGE 7 та ZOG. Насамперед було перевірено найголовніший для роботи двигуна параметр – октанове число. Норматив встановлено на рівні не нижче 95 одиниць. У WOG рекордний запас (97,7 од.). Відмінно – ОККО (96,8), KLO (96,8). У PRIME, AVANTAGE 7 та ZOG – більше 96-ти од. За таких показників двигун працює на повну потужність, це явний маркер заводського європейського палива. Далі подивилися на вміст сірки. Мінімальне значення виявлено у бензині А-95, придбаному в мережі WOG (7 мг/кг), KLO і запорізькій ZOG (по 7 мг/кг). Це із запасом перевищує допуски Євро 5. Щодо вмісту ароматичних вуглеводнів, то у всіх учасників значення в межах норми, найкращий показник у ОККО – лише 14,7%. Далі було перевірено ще один важливий показник – вміст бензолу. Цієї токсичної речовини в бензині має бути якнайменше, оскільки збільшення його кількості прямо впливає на зменшення ресурсу двигуна. Найменша кількість – у PRIME (0,19 % при нормі не вище 1%) та ОККО (0,21%).

У "синій" зоні опинилися і преміальна мережа SOCAR, і дискаунтери BVS та NEFTEK. Незначні відхилення від стандарту Євро 5 зафіксовані у SOCAR та BVS за вмістом сірки – 15 та 14 мг/кг відповідно.

"Червона" зона – суцільна "радість" для любителів економії. Бензин А-95 у мережах БРСМ НАФТА, MARSHALL, NPG, УКРПЕТРОЛЬ, RUR, Веста та просто безіменних діжках на узбіччі – це машина часу. Часу, який відсилає автолюбителів у 90-ті та до епохи карбюраторів. У MARSHALL, Веста, NPG та УКРПЕТРОЛЬ октанове число виявилося набагато нижчим від необхідного – від 92 до 93 одиниць. А це чіткий маркер саморобного палива, виготовленого в кустарних умовах. Але "рекордсмени" просто ввели в ступор експертів – суміш, куплена на АЗС RUR в Кіровоградській області – 78,8 одиниць! Не відстала і "діжка" у Києві – 85,8 одиниць. Що стосується шкідливої ​​для здоров’я пішоходів та двигунів авто сірки – то перевищення практично у 27 (!) разів було виявлено у зразку БРСМ НАФТА (277 мг/кг за норми не більше 10). Але і тут виявився "рекорд" - кількість сірки у пробі УКРПЕТРОЛЬ перевищує норму в 64 рази, тобто 640 мг/кг. Це щось неймовірне. Щодо бензолу, дворазове і більше перевищення допустимого рівня цієї токсичної речовини виявлено у всіх аутсайдерів.

Загалом, результати дослідження наштовхують на цілком очевидні висновки. У той час, поки лідери ринку по всіх закутках Європи контрактують обсяги нормального палива, "бодяжники" користуються складною ситуацією та заробляють надприбутки на нашому здоров'ї. Інвестують десятки мільйонів гривень у нові "виробництва", оскільки легальних НПЗ більше не залишилося - вони зруйновані ракетними ударами агресора.

Вадим Кривенко