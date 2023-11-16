Ринок праці в Україні на другий рік війни: які професії найбільш затребувані

Війна змінила ринок праці в Україні – тепер роботодавці шукають військових спеціалістів і людей технічних професій.

Про це заявив засновник рекрутингової агенції "Борщ", експерт ринку праці Сергій Марченко, передає "Еспресо".

Які професії в попиті

"До великої війни майже ніхто не думав, що нам потрібні будуть артилеристи, оператори дронів, пілоти, танкісти-водії. Також ніхто не думав про український ВПК, а для того, щоб ми могли самі вирішувати те, де будуть ті кордони на які ми будемо виходити, нам потрібне своє озброєння і як мінімум свої боєприпаси – те чого зараз критично не вистачає на фронті", – каже Марченко.

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За його словами, для розвитку українського ВПК зараз критично необхідні інженери, проєктувальники, конструктори, люди технічних професій, які працювали та можуть працювати з важкою промисловістю.

Також крім військових та технічних професій в Україні зараз гостро необхідні психологи – як для військових, так і цивільних людей.

"Бо війна – дуже великий стрес і психологів катастрофічно не вистачає, особливо враховуючи те, що частина людей виїхала за кордон", – зазначає засновник рекрутингової агенції.

Проблеми на ринку праці

За словами Марченка, наразі на ринку праці вакансій, за даними з сайтів з пошуку роботи, більше ніж було у мирний час. У роботодавців виникли великі проблеми із кадрами, бо людей працездатного віку в Україні стало значно менше.

"Ринок праці тут демонструє незбалансованість", – пояснив засновник рекрутингової агенції "Борщ".

Водночас від початку року заробітні плати в Україні виросли більше ніж на 20%. Він наголосив, що це дуже стрімке зростання для ринку праці.

Раніше ТСН.ua розбирався, як змінився рівень зарплат в Україні на другий рік війни, де платять найбільше і чого очікувати далі.

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