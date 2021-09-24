Ринок землі працює вже впродовж трьох місяців: які результати

Ринок землі працює вже впродовж трьох місяців: які результати

Загалом продано 50 814 гектарів землі.

1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж землі, введений рівно 20 років тому, 2001-го. А разом з тим відкрився ринок землі. Відповідний закон №552-ІХ український парламент ухвалив у ніч проти 31 березня 2020 року.

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Як повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України, станом на 24 вересня укладено 20 658 угод в рамках ринку землі.

Загалом продано 50 814 га. Найбільше землі продано у Кіровоградській області – 8444,9 га, на другому місці Харківська область з 5881,2 га, на третьому Полтавська – 4706,8 га. Дніпропетровська область на четвертому місці з 4365,8.

Средня вартість 1 га по Україні склала 17 839 грн .

. Найдорожча земля в Київській області – 122 219 грн. за га.

Найдешевша в Кіровоградській області – 3 354 грн. за га.

Подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 5040 нотаріусів. Всього заяв – 5662, із них погоджено 5006, відмову отримали 656. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Нагадаємо:

Від 1 липня в Україні припинив дію мораторій на продаж сільськогосподарських земель і відкрився ринок землі . Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення.

. Відтепер українці можуть вільно купувати та продавати землю сільськогосподарського призначення. Впродовж останніх двох років Верховна Рада ухвалила низку законів, які встановили нові правила та обмеження для усіх його учасників – власників та орендарів землі, потенційних покупців, підприємств аграрного сектору. Пояснення, як купити та як продати землю сільськогосподарського призначенн, читайте у нашому матеріалі.

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