Рішення Державіаслужби під керівництвом Більчука може зруйнувати український ринок ремонту вертольотів — «Укроборонпром»

«Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» вважає, що рішення, ухвалене Державіаслужбою, потребує перегляду… Ухвалене Державіаслужбою рішення зобов’язує виконувати звірку наявної у підприємств АТ «УОП» документації з еталонними примірниками компанії «AAL Group Ltd», що робить можливим виток чутливої інформації щодо стану підприємств та авіаційної техніки в умовах воєнного часу», - цитує «Укроборонпром» агентство УНН.

Як зазначається в держкорпорації вбачають низку ризиків у звʼязку з рішенням Більчука про передачу права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку ЗМІ пов’язують із російським ОПК.

Серед ризиків «Укроборонпром» вказує те, що через визначення іноземної компанії розпорядником ремонтної документації, замовлення які виконували українські підприємства будуть переорієнтовуватись на нерезидентів України. Це може призвести до втрати ринку технічного обслуговування та ремонту вертольотів Ми-8МТ(МТВ).

Також критичним наслідком такого рішення Більчука стане зменшення прибутку та втрата ключових замовників і, як наслідок, скорочення персоналу на спеціалізованих підприємствах «Укроборонпрому» та подовження термінів виконання контрактів.

Більше того, в «Укроборонпромі» переконані, що є загроза блокування доступу до міжнародних контрактів через відмову іноземних партнерів від подальшої співпраці з українськими компаніями.

Таке рішення Більчука також може призвести до зниження контролю над якістю обслуговування, бо приватна компанія може не дотримуватися необхідних стандартів з безпеки та якості. А в разі неможливості проведення звірки, підприємства АТ «УОП» можуть бути позбавлені Сертифікатів схвалення з технічного обслуговування відповідно до Авіаційних правил України, що може призвести до неспроможності державних підприємств відповідати вимогам керівних документів і призупинення їх діяльності.

В «Укроборонпромі» підкреслили, що Державіаслужба не погоджувала і не консультувалася з ними перед ухваленням рішення щодо передачі права супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8 іноземній компанії AAL Group Ltd, яку ЗМІ пов’язують із російським ОПК.

Нагадаємо, після того, як стало відомо, що Державіаслужба передала компанії AAL Group Ltd, яку пов'язують з російським ОПК, право супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ), Кабмін тимчасово відсторонив Олександра Більчука з посади і щодо його дій проводиться службова перевірка.