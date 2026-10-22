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ТСН у соціальних мережах

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Рішення на користь бюджету: чому Кабмін надав пріоритет транспортуванню рослинної олії

Кабінет Міністрів визначився з пріоритетами перевезень в Україні. Нова постанова уряду надає «зелені коридори» на експорт рослинної олії та імпорт пального.

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Рішення на користь бюджету: чому Кабмін надав пріоритет транспортуванню рослинної олії

© Pixabay

Згідно з рішенням уряду, «Укрзалізниця» має надавати пріоритет перевезенню рослинної олії до портів та залізничних станцій для подальшого експорту. У портах судна, які прибувають для завантаження олії, першочергово ставитимуть біля причалів. На кордонах транспорт, який вивозить олію, має проходити контроль без черг, а за технічної можливості такі вантажі отримуватимуть окремий коридор, колію або смугу.

Цією ж постановою Кабмін підтвердив пріоритет на ввезення в Україну пального (моторні бензини, дизельне пальне та скраплений газ) для підтримки транспорту, комунальників та генерації в зимовий період.

Учасники ринку вважають рішення Кабміну вчасним, позаяк рослинна олія є продуктом переробки з високою доданою вартістю. Якщо тонна олії приносить близько 1300 доларів валютної виручки, то такий же обсяг, наприклад, пшениці чи кукурудзи дає казні близько 220 доларів. А за сезон держава отримує від експорту олії понад 5 млрд доларів.

При цьому надання пріоритету транспортуванню олії не зачіпає інтересів інших експортних галузей. Перевезення олії й палива, руди й металу та зернових здійснюється різним транспортом — відповідно наливними цистернами, напіввагонами та хоперами.

Від рішення уряду отримають користь також сільгоспвиробники. Впорядкування експортної логістики означає, що продукція не буде залишатися на олієекстракційних заводах, а це дає можливість аграріям постійно здавати соняшник на переробку, отримувати живі кошти для продовження роботи. Наразі триває збір врожаю кукурудзи. Вчасна реалізація соняшника, звільняє елеватори під зерно, а інакше кукурудзу просто нікуди було б зсипати.

Постанова про пріоритизацію перевезень рослинної олії є однією з низки останніх рішень Кабміну про державну підтримку аграріїв під час війни. Серед них, зміни до програми «5-7-9%», згідно яких аграрії можуть залучати пільгові кредити на поповнення обігових коштів на загальну суму до 80 млрд грн, а також механізми державних гарантій щодо компенсацій до 80% шкоди від російських атак на цивільні судна.

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